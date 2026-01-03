3 de enero de 2026
Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se retiró del Sanatorio Otamendi tras permanecer internada por una apendicitis.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

NA

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, las autoridades del centro asistencial indicaron que “previamente se retiró el drenaje peritoneal”, motivo por el que la paciente “pasó a tratamiento antibiótico vía oral”.

Ahora, la exvicepresidenta continuará con el tratamiento en su domicilio San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal”, finaliza el texto.

