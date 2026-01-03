Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Por Sitio Andino Mundo







La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social.

En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos. Esta imagen se convierte en la primera confirmación visual del arresto del líder venezolano, realizado luego de una operación en la que participaron las fuerzas del orden estadounidenses.

image El mandatario estadounidense acompañó la foto con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen se aprecia que es acompañado por un funcionario de la DEA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado en la madrugada que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.