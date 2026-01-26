26 de enero de 2026
Sitio Andino
Cuidado del entorno

La educación ambiental, eje de las políticas públicas de la Municipalidad de Mendoza

: En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Municipio destacó sus acciones de concientización, economía circular y cuidado de la biodiversidad.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha establecida en 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo. Este hito internacional posicionó a la educación ambiental como una prioridad global para promover una convivencia más armónica entre las personas y la naturaleza.

A partir de estos encuentros, la educación ambiental fue reconocida como una herramienta clave para generar conciencia, fortalecer valores y avanzar hacia sociedades más justas y sostenibles. En Argentina, este compromiso se ve reflejado en la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral, que impulsa la incorporación de la temática ambiental en ámbitos educativos, comunitarios, institucionales y organizacionales.

En este contexto, la Municipalidad de Mendoza desarrolla políticas y acciones sostenidas que promueven la educación ambiental como un eje transversal de la gestión pública. Entre las principales iniciativas se destacan la promoción de la separación de residuos y la economía circular, actividades de concientización sobre el cuidado del arbolado urbano y la biodiversidad, espacios de participación ciudadana para construir una ciudad más verde y sostenible, y ciclos de capacitación dirigidos a consultores ambientales, orientados a fortalecer la correcta elaboración de estudios ambientales.

image

La importancia de la educación ambiental

Con este marco, el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano llevó adelante diversas actividades en el Parque Deportivo de Montaña, de las que participaron 70 niños y niñas que asisten a la escuela de verano del Gimnasio N°4.

Primero se brindó una charla introductoria sobre la importancia de la educación ambiental y el rol que cada persona puede asumir en el cuidado del ambiente en los distintos espacios de la Ciudad.

image

Luego, el equipo del Parque Deportivo de Montaña, dependiente de la Dirección de Deportes, realizó un recorrido interpretativo, permitiendo a los participantes conocer de cerca la flora y fauna que conforman la biodiversidad del parque.

Además, se desarrollaron actividades lúdicas en las que se abordaron temáticas vinculadas al impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas, el uso consciente de la energía, los beneficios de la movilidad sostenible y la importancia de la biodiversidad. Al finalizar, los niños y niñas recibieron un obsequio alusivo a la fecha.

