Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental , Godoy Cruz realiza diversas actividades en las escuelas de verano . Las mismas están destinadas a promover el cuidado del ambiente y fortalecer la conciencia ecológica.

En ese contexto, desde principios de enero se realizan actividades relacionadas con el ambiente en las escuelas de verano . Es decir, a través de acciones de recreación, juego y aprendizaje, se integra la educación ambiental de manera participativa .

Las mismas abordan temas como el cuidado y la eficiencia del recurso hídrico , la importancia de la separación y reciclado de los residuos y el cuidado del arbolado. De esta forma, la propuesta se extenderá durante todo el periodo estival, con visitas a diferentes clubes y polideportivos.

Además, a lo largo del 2025, se desarrollaron múltiples actividades en el marco del Programa de Educación Ambiental. La iniciativa “Sembrando el Cambio” alcanzó durante 2025 a más de 4500 estudiantes. En ese sentido, busca fortalecer capacidades para comprender, prevenir y actuar frente a los desafíos ambientales actuales y futuros.

También se llevaron a cabo charlas educativas en escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. De esta manera se fomentó la conciencia ambiental desde las aulas, promoviendo la reflexión y el compromiso activo en más de 3000 estudiantes. Entre los temas abordados se destacaron la gestión integral de residuos y economía circular, y uso eficiente del agua. Asimismo, se habló de flora y fauna de Mendoza, consumo responsable, energías renovables, arbolado urbano y huerta, entre otros.

Por otro lado, se llevó adelante el Paseo Ambiental en el Polo, un recorrido guiado que combinó contenidos teóricos con experiencias prácticas y lúdicas. Allí, mediante módulos temáticos, más de 300 estudiantes participaron de esta experiencia interactiva. Los temas fueron sobre cambio climático, transición energética, transporte sostenible, biodiversidad, recurso hídrico, huerta urbana, arbolado público, y flora y fauna del piedemonte.

Aprendiendo a conocer el piedemonte

Otra propuesta destacada fueron las visitas al Sendero Interpretativo de flora y fauna “Las Chivas”, ubicado en el Puesto La Cieneguita. En ese lugar, 548 estudiantes de escuelas de Godoy Cruz pudieron conectar con la flora y fauna nativa del monte mendocino. Además de comprender la importancia de conservar los ecosistemas del piedemonte. Para complementar y enriquecer los conocimientos aprendidos durante el sendero se crearon dos manuales. Los mismos pueden encontrarse a continuación.

Es por eso que, con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Municipio reafirma el valor de las acciones desarrolladas y su compromiso con la formación de nuevas generaciones. Ellas serán capaces de enfrentar desafíos como el cambio climático, desde el conocimiento, la participación y la acción comunitaria.

En tanto, para aquellas personas que tengas dudas o consultas, pueden comunicarse al mail [email protected].