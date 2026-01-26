26 de enero de 2026
Sitio Andino
Verano sustentable

Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

Las escuelas de verano de Godoy Cruz integran propuestas de educación ambiental que abordan el uso eficiente del agua, el reciclado y el cuidado del arbolado.

Programa de educación ambiental en Godoy Cruz.

En ese contexto, desde principios de enero se realizan actividades relacionadas con el ambiente en las escuelas de verano. Es decir, a través de acciones de recreación, juego y aprendizaje, se integra la educación ambiental de manera participativa.

Las mismas abordan temas como el cuidado y la eficiencia del recurso hídrico, la importancia de la separación y reciclado de los residuos y el cuidado del arbolado. De esta forma, la propuesta se extenderá durante todo el periodo estival, con visitas a diferentes clubes y polideportivos.

image

Programa de Educación Ambiental: "Sembrando el Cambio"

Además, a lo largo del 2025, se desarrollaron múltiples actividades en el marco del Programa de Educación Ambiental. La iniciativa “Sembrando el Cambio” alcanzó durante 2025 a más de 4500 estudiantes. En ese sentido, busca fortalecer capacidades para comprender, prevenir y actuar frente a los desafíos ambientales actuales y futuros.

También se llevaron a cabo charlas educativas en escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. De esta manera se fomentó la conciencia ambiental desde las aulas, promoviendo la reflexión y el compromiso activo en más de 3000 estudiantes. Entre los temas abordados se destacaron la gestión integral de residuos y economía circular, y uso eficiente del agua. Asimismo, se habló de flora y fauna de Mendoza, consumo responsable, energías renovables, arbolado urbano y huerta, entre otros.

Por otro lado, se llevó adelante el Paseo Ambiental en el Polo, un recorrido guiado que combinó contenidos teóricos con experiencias prácticas y lúdicas. Allí, mediante módulos temáticos, más de 300 estudiantes participaron de esta experiencia interactiva. Los temas fueron sobre cambio climático, transición energética, transporte sostenible, biodiversidad, recurso hídrico, huerta urbana, arbolado público, y flora y fauna del piedemonte.

image

Aprendiendo a conocer el piedemonte

Otra propuesta destacada fueron las visitas al Sendero Interpretativo de flora y fauna “Las Chivas”, ubicado en el Puesto La Cieneguita. En ese lugar, 548 estudiantes de escuelas de Godoy Cruz pudieron conectar con la flora y fauna nativa del monte mendocino. Además de comprender la importancia de conservar los ecosistemas del piedemonte. Para complementar y enriquecer los conocimientos aprendidos durante el sendero se crearon dos manuales. Los mismos pueden encontrarse a continuación.

image

Es por eso que, con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Municipio reafirma el valor de las acciones desarrolladas y su compromiso con la formación de nuevas generaciones. Ellas serán capaces de enfrentar desafíos como el cambio climático, desde el conocimiento, la participación y la acción comunitaria.

En tanto, para aquellas personas que tengas dudas o consultas, pueden comunicarse al mail [email protected].

