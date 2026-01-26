26 de enero de 2026
Sitio Andino
Educación ambiental

San Carlos promueve hábitos saludables y conciencia ambiental en niños

Talleres de alimentación saludable y actividades de cuidado del medio ambiente formaron parte de las jornadas de la Escuela de Verano municipal.

San Carlos escuelas de verano

Entre las propuestas realizadas, se llevaron a cabo talleres de alimentación saludable, donde los participantes elaboraron ensaladas de frutas y aprendieron, de manera práctica y didáctica, la importancia de una alimentación sana y equilibrada.

Hábitos saludables en los niños de San Carlos.
image

Asimismo, se desarrollaron actividades vinculadas al cuidado del medio ambiente, bajo la consigna “Súper Héroes del Planeta”. En estas jornadas, los chicos recorrieron espacios públicos, identificaron acciones que impactan negativamente en el entorno y realizaron tareas de limpieza, recolectando residuos que contaminan el ambiente.

A través del juego, la reflexión y la participación activa, los niños y niñas asumieron un rol protagónico, comprometiéndose con el cuidado de la Tierra y el respeto por los espacios comunes.

La Municipalidad de San Carlos continúa acompañando el crecimiento y desarrollo integral de las infancias, promoviendo valores de cuidado, responsabilidad y convivencia.

Temas
