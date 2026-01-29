La Municipalidad de Mendoza promueve la salud animal y la prevención de la rabia

Salud de tu mascota en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza continúa con la campaña de salud animal en la cual se aplica de forma gratuita vacunas antirrábicas y desparasitación interna y externa para perros y gatos. La iniciativa forma parte de una política sostenida del municipio orientada a cuidar la salud de tu mascota y reforzar la seguridad sanitaria de vecinos y vecinas.

Durante el mes de febrero se tendrá especial presencia en plazas y espacios públicos del departamento. Las jornadas tendrán lugar de 9.00 a 12.00 horas, con asistencia sin turno previo.

Cronograma de la Municipalidad de Mendoza Miércoles 4: Plaza Chile

Plaza Chile Jueves 5: Plaza San Martín

Plaza San Martín Miércoles 11: Plaza Italia

Plaza Italia Jueves 12: Plaza España

Plaza España Miércoles 18: barrio “Los Quince” – La Favorita (Av. El Libertador y Cruce de los Andes)

barrio “Los Quince” – La Favorita (Av. El Libertador y Cruce de los Andes) Jueves 19: plaza Independencia

plaza Independencia Miércoles 25: CIC Nº 3 – barrio San Martín

CIC Nº 3 – barrio San Martín Jueves 26: Plaza Belgrano – barrio Bombal Estas acciones cobran especial relevancia en el contexto sanitario actual, ya que durante 2025 se registró en Mendoza un caso positivo de rabia en un murciélago, una patología grave y mortal que representa un riesgo tanto para los animales como para las personas. Por este motivo, desde el municipio se continúa fortaleciendo la prevención y la concientización en los barrios.

A través de estos operativos, la Ciudad de Mendoza promueve el bienestar animal y la salud comunitaria, con acciones que contribuyen a una convivencia más segura y responsable entre las personas y sus mascotas.