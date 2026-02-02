Tecnología mendocina para mejorar la vitivinicultura

Hub de Impacto: Huella Mendoza.

Un emprendimiento en tecnología surgido de la tercera edición del programa Hub de Impacto: Huella Mendoza, continúa avanzando en su proceso de validación en territorio mendocino, con resultados positivos y proyección para el sector de la vitivinicultura.

Se trata de Bees IoT, proyecto liderado por Eduardo Wiñazky (oriundo de la Ciudad de Buenos Aires), que desarrolla una solución de monitoreo de microclima mediante sensores inteligentes, orientada a optimizar la toma de decisiones productivas a partir de datos precisos y en tiempo real. El sistema permite prevenir heladas, mejorar el manejo del riego y controlar variables climáticas clave, adaptándose a las necesidades específicas de cada establecimiento.

En el marco de la tercera edición del programa, desarrollada en octubre de 2025, y con el acompañamiento de la mentora Vanesa Hidalgo, el equipo logró vincularse con actores locales del sector vitivinícola, lo que permitió la instalación de sensores en la bodega Cheval des Andes, donde actualmente se desarrolla una prueba piloto.

Desde la bodega destacaron la evaluación positiva del sistema, subrayando la posibilidad de comparar datos con información histórica y el potencial de la herramienta a mediano y largo plazo. Actualmente, la instalación se encuentra en una etapa de validación avanzada, con uso activo por parte del equipo técnico.

La experiencia se consolida como un caso de éxito del Hub de Impacto Huella Mendoza, iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Mendoza junto con aliados públicos y privados, que tiene por objetivo colaborar con emprendedores brindándoles la posibilidad de terminar de desarrollar y validar prototipos de sus propuestas. De esta manera, queda reflejada la importancia de esta articulación público-privada, el acompañamiento institucional y la innovación aplicada para el desarrollo productivo local.