15 de marzo de 2026
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Inteligencia Artificial

La IA llega a las apps de citas: un asistente conversará con usuarios para mejorar los matches

Una app de citas anunció que sumará un asistente con Inteligencia Artificial para mejorar los matches. Cómo funcionará el sistema y cuándo podría empezar a aplicarse.

La IA llega a las apps de citas: un asistente conversará con usuarios para mejorar los matches

La IA llega a las apps de citas: un asistente conversará con usuarios para mejorar los matches

Por Sitio Andino Bits

Una de las apps de citas más conocidas anunció que empezará a incorporar Inteligencia Artificial en su funcionamiento. Se trata de Bumble, que sumará “Bee”, un asistente basado en IA generativa pensado para actuar como una especie de emparejador personal.

La idea es que pueda aprender sobre intereses, valores y expectativas de cada usuario para sugerir coincidencias más compatibles.

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Bumble integrará IA generativa para mejorar los

Bumble integrará IA generativa para mejorar los "matches".

Cómo funcionará la IA dentro de la app

El asistente Bee interactuará con los usuarios a través de conversaciones privadas, bastante parecidas a las que hoy se tienen con distintos chatbots de IA. A partir de esos intercambios, el sistema irá detectando cuestiones como valores personales, objetivos de relación o incluso el estilo de comunicación de cada perfil.

También analizará algunos hábitos e intereses vinculados al mundo de las citas. Con esa información, el asistente podrá sugerir matches con mayor afinidad, buscando que las coincidencias mejoren, indicó Ámbito Financiero.

La apuesta de Bumble para diferenciarse

En realidad, no es la primera vez que Bumble intenta desmarcarse dentro del competitivo universo de las apps de citas, donde una de las plataformas que sigue dominando el mercado es Tinder. Desde sus inicios, la aplicación buscó instalar algunas reglas distintas dentro de la dinámica tradicional.

Entre sus rasgos más conocidos aparecen:

  • Las mujeres envían el primer mensaje después de hacer match.
  • La app mantiene políticas contra la humillación corporal.
  • Incluye herramientas que difuminan imágenes explícitas no solicitadas.

Ahora, en medio del avance de la IA en casi todos los ámbitos digitales, la empresa busca dar un paso más y explorar cómo esta tecnología puede mejorar —o al menos ordenar un poco— la experiencia de las citas online.

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La app busca implementar IA para mejorar la coincidencia entre las personas.

La app busca implementar IA para mejorar la coincidencia entre las personas.

Cuándo podría llegar esta función

La nueva herramienta se presentó durante la exposición de resultados del cuarto trimestre de la compañía. Allí, la fundadora y CEO de Bumble Inc., Whitney Wolfe Herd, contó que el sistema todavía está en fase piloto interna.

De todos modos, la empresa ya trabaja en una versión beta que podría lanzarse dentro de poco. La idea es empezar a probar cómo funciona este asistente de IA en la práctica y ver si realmente puede ayudar a mejorar los matches dentro de la app.

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