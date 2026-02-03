La Maratón Rotary vuelve a Mendoza con recorridos para toda la familia

Maratón Rotary en Ciudad de Mendoza.

La también denominada Maratón Rotaria tiene como misión contribuir a la mejora de la salud visual de niños y niñas en edad escolar de bajos recursos de la provincia de Mendoza. Para ello se invita a la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria que, año tras año, convoca a cientos de personas.

La Maratón contará con dos recorridos El evento, que se realizará de 09.00 a 12.00 horas, contará con dos recorridos pensados para distintos perfiles de participantes. Por un lado, un circuito familiar de 2,6 kilómetros, orientado a la participación recreativa y comunitaria; y por otro, un recorrido competitivo de 10 kilómetros, destinado a quienes buscan asumir un mayor desafío deportivo.

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa, la cual ya se encuentra habilitada a través de la plataforma EntradaWeb en este enlace directo.

Asimismo, toda la información vinculada a la maratón —recorridos, horarios, objetivos y modalidad de participación— está disponible en el sitio oficial del evento al que se ingresa desde este link.