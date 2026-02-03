La Maratón Rotary vuelve a Mendoza con recorridos para toda la familia

La Municipalidad de Mendoza será nuevamente escenario de una iniciativa deportiva con compromiso social. Se trata de la 11º edición de la Maratón Rotary, organizada por el Rotary Club Mendoza Sur, que se desarrollará el domingo 12 de abril en el Parque General San Martín. Las inscripciones ya están abiertas.
La también denominada Maratón Rotaria tiene como misión contribuir a la mejora de la salud visual de niños y niñas en edad escolar de bajos recursos de la provincia de Mendoza. Para ello se invita a la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria que, año tras año, convoca a cientos de personas.
El evento, que se realizará de 09.00 a 12.00 horas, contará con dos recorridos pensados para distintos perfiles de participantes. Por un lado, un circuito familiar de 2,6 kilómetros, orientado a la participación recreativa y comunitaria; y por otro, un recorrido competitivo de 10 kilómetros, destinado a quienes buscan asumir un mayor desafío deportivo.
La actividad es arancelada y requiere inscripción previa, la cual ya se encuentra habilitada a través de la plataforma EntradaWeb en este enlace directo.
Asimismo, toda la información vinculada a la maratón —recorridos, horarios, objetivos y modalidad de participación— está disponible en el sitio oficial del evento al que se ingresa desde este link.