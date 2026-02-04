4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Verano cultural

Continúan los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza

Este domingo, la cita será con Juli Guerci y su tributo a Shakira, en una jornada para cantar y compartir en la Nave Cultural Mendoza.

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza.

Foto: Prensa Mendoza Ciudad

Foto: Prensa Mendoza Ciudad

En este marco se anuncia una nueva fecha para este domingo 8 de febrero, a partir de las 19.00 horas, con una propuesta pensada para cantar, compartir y revivir grandes clásicos del pop latino.

Tributo a Shakira: Inevitable en la Nave Cultural Mendoza

En esta oportunidad, el escenario recibirá a Juli Guerci con su espectáculo “Tributo a Shakira: Inevitable”, un show electro acústico y dinámico que rinde homenaje a una de las artistas más influyentes de la música latinoamericana.

El concierto propone un recorrido por los grandes éxitos de Shakira, con un repertorio centrado en sus primeras etapas artísticas. La banda interpretará canciones de los discos “Pies Descalzos”, “¿Dónde Están los Ladrones?” y versiones del Unplugged, poniendo el foco en la manera de escribir, componer e interpretar que marcó los inicios de la carrera de la artista colombiana.

image

Se trata de un show cercano y emotivo, pensado para generar una conexión directa con el público, que reconocerá cada canción y se sumará al canto colectivo, en un clima ideal para disfrutar.

La formación está integrada por Juli Guerci en voz, acompañada por Juan Pablo Staiti en guitarras, Luciano Vicario en teclado, Pablo Sánchez en batería y Horacio Munnia en bajo, músicos que aportan solidez y sensibilidad a una propuesta cargada de talento y energía.

Con una programación diversa y pensada para todos los públicos, los Picnics Musicales siguen ofreciendo una alternativa cultural para disfrutar del verano en la Ciudad, reafirmando su lugar como uno de los ciclos más atractivos de la temporada.

El público ya puede agendar la próxima fecha, que será el 15 de febrero, con una nueva noche pensada para seguir compartiendo música y experiencias en los jardines de la Nave Cultural.

