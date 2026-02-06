6 de febrero de 2026
Sitio Andino
Entrada libre y gratuita.

Este viernes se realizará la Fiesta de la Vendimia 2026 en la Ciudad: un viaje por la memoria y el alma mendocina

Un espectáculo que recorre la historia de la Ciudad desde sus raíces. Más de 300 artistas dan vida a una Vendimia cargada de emoción. Conocé a las candidatas.

La Vendimia de la Ciudad 2026 propone un homenaje a nueve décadas de identidad.

La Vendimia de la Ciudad 2026 propone un homenaje a nueve décadas de identidad.

 Por Celeste Funes

Este viernes 6, desde las 20.30, la Ciudad de Mendoza volverá a abrazar su historia con la Fiesta de la Vendimia 2026, un espectáculo gratuito que combina arte, memoria y vino. En el Parque Cívico, vecinos y turistas serán parte de una celebración que pone en valor el pasado para proyectar el futuro.

El Parque Cívico, escenario de la Vendimia capitalina

Desde hace semanas, el corazón creativo del espectáculo late en las salas de la Nave Cultural, donde más de 300 artistas ensayan coreografías, escenas y movimientos que darán vida a “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”.

La propuesta no solo convoca a bailarines, músicos y actores, sino que también suma un patio gastronómico, pensado para acompañar la experiencia cultural y convertir la noche en una verdadera celebración popular.

image
El escenario para la Vendimia de la Ciudad de Mendoza comienza a tomar forma en el Parque Cívico.

El escenario para la Vendimia de la Ciudad de Mendoza comienza a tomar forma en el Parque Cívico.

El relato artístico se apoya en la historia de la Ciudad de Mendoza, mucho antes de convertirse en la actual ciudad bosque. La memoria del Valle de Huentata, el trabajo colectivo, la arquitectura incipiente y el espíritu de montaña funcionan como punto de partida para comprender el presente y proyectar el futuro.

Esa construcción colectiva se narra a través de Gerónimo, un adolescente que inicia un viaje simbólico en busca de su identidad citadina. El guion, la dirección y puesta en escena del espectáculo está a cargo de María Laura Fuertes.

Un viaje simbólico por la historia de la Ciudad de Mendoza

A lo largo de 12 cuadros, el crecimiento personal del protagonista se entrelaza con la evolución de una cepa plantada en el patio de su casa, una metáfora del proceso colectivo que requiere tiempo, cuidado y múltiples miradas para transformarse en vino. En ese camino aparecen los hombres y mujeres que forjaron la ciudad, con una fuerte impronta sanmartiniana que atraviesa toda la puesta.

image
Bailares, músicos, técnicos y toda la Orquesta Municipal trabajan sin descanso para brindar un show inolvidable este viernes.

Bailares, músicos, técnicos y toda la Orquesta Municipal trabajan sin descanso para brindar un show inolvidable este viernes.

El espectáculo de la Capital contará con música en vivo en el Parque Cívico como elemento dramático central y un diseño escenográfico con desniveles, que potencia la narrativa visual.

Se espera la asistencia de más de 5.000 personas, entre vecinos y turistas. La fiesta es producida por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que este año incorporó un sistema online para el seguimiento de ensayos. De este modo, la Vendimia capitalina vuelve a honrar nueve décadas de una celebración que reafirma que la identidad mendocina se construye, se cuida y se celebra.

Las candidatas a representar a la Ciudad de Mendoza son:

Tras el acto central, se realizará la tradicional elección de la reina y virreina de la Ciudad de Mendoza 2026, entre 10 candidatas, quienes sucederán a Juliana Zalazar y Agustina Capó. Las mismas son:

Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza)
Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza
Lara Florencia Pellegrini Tobares – Club de Leones Mendoza
Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín
María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club
María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza
Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano
Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS
Valentina Bianchinelli-Asociación Amigos Comisaría Cuarta
Este viernes 6, la Ciudad de Mendoza volverá a abrazar su historia con la Vendimia 2026, un espectáculo gratuito que combina arte, memoria y vino. En el Parque Cívico, vecinos y turistas serán parte de una celebración que pone en valor el pasado para proyectar el futuro.

