Chile: Maitencillo, el refugio de los mendocinos que buscan surf y gastronomía de nivel.

Maitencillo no es solo una parada más en la costa central de Chile; es, para muchos mendocinos, una extensión de su propio hogar. Este verano 2026, el balneario reafirmó su estatus como el punto de encuentro por excelencia para los amantes del surf y la gastronomía, ofreciendo una combinación irresistible de adrenalina deportiva y descanso frente al Pacífico.
La Playa El Abanico se mantiene como el corazón del movimiento, dividida estratégicamente para la convivencia perfecta: el sector Sur reservado para los surfistas y el Norte para los bañistas.
Chile: un legado familiar sobre las olas
En el epicentro de esta movida se encuentra Maitencillo Surf Camp, una institución que ha visto pasar generaciones de argentinos por sus tablas. En diálogo con Sitio Andino, Caterina Risoleo, una de sus dueñas, destacó el fuerte vínculo con el público de Mendoza.
"Este año en particular hemos recibido muchísimos alumnos de la provincia Mendoza. Todos vienen con mucho entusiasmo por aprender. Al estar tan cerca, pueden venir durante todo el año, no solo en verano. Es un programa ideal para disfrutar la naturaleza en familia", comentó Risoleo.
La escuela, fundada en 2002 por los padres de Caterina y León, hoy continúa bajo el mando de sus hijos, manteniendo una tradición que ya suma más de dos décadas. Según explicó la empresaria, la actividad es inclusiva: no hace falta conocimiento previo ni saber nadar, ya que el instructor acompaña al alumno en todo momento.
Costos y servicios para surfear:
Clases particulares: $35.000 CLP (serían unos 59.000 pesos argentinos).
Clases dúo: $24.000 CLP por persona (unos 40.135 pesos argentinos, por persona).
Clases grupales: $22.000 CLP por persona (unos 36.790 pesos argentinos, por persona).
Horarios: todos los días, de 10 a 19.
Equipo: incluido (solo se requiere traje de baño y protector solar).
Contacto: Instagram @maitencillosurfcamp.
Gastronomía chilena: ¿cuánto cuesta comer en febrero de 2026?
Para quienes buscan algo rápido tras una jornada de playa, las empanadas, sándwiches y puestos de "picadas" ofrecen menús por valores que oscilan entre los 5.000 y 10.000 CLP por persona. Esto es entre 8.360 y 16.750 pesos argentinos.
Restaurantes de nivel medio
Es la opción más elegida. Un almuerzo o cena con platos tradicionales (pastas, pescados o cocina internacional) ronda entre los 15.000 y 25.000 CLP por comensal (entre 25.100 y 42.000 pesos argentinos).
Especialidades del mar
Para los paladares que buscan la clásica reineta, machas a la parmesana o mariscos frescos, los precios en restaurantes especializados se ubican entre los 20.000 y 30.000 CLP, pudiendo superar esta cifra en locales con vista privilegiada al mar. Los valores en moneda argentina van entre los 33.440 y los 50.170 pesos.
Tomando tres comidas (una económica y dos de nivel medio), un mendocino debe calcular un presupuesto diario de entre 35.000 y 65.000 CLP (sin incluir bebidas alcohólicas ni propinas), esto es entre 58.550 y 110.000 pesos argentinos.
Un destino para todo el año
A pesar de las fluctuaciones de precios, el atractivo de Maitencillo permanece intacto. La cercanía geográfica con Mendoza permite que el flujo de turistas sea constante, transformando al balneario en una opción no solo para las vacaciones largas, sino para escapadas de fin de semana que combinan el deporte, la brisa marina y los mejores sabores del Pacífico.