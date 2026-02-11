Artesanos en Carnaval 2026: cultura y producción local en el corazón del Parque San Martín

Por Sitio Andino Sociedad







Con el color del Carnaval 2026 como telón de fondo, el Parque General San Martín se prepara para recibir una nueva edición de la feria de carnaval de artesanos , un evento que reunirá a emprendedores y artistas locales en uno de los paseos más emblemáticos de Mendoza.

La propuesta se desarrollará del 13 al 17 de febrero, entre las 10 y las 23 horas, en la rotonda del Rosedal, con entrada libre y gratuita.

Carnaval 2026: artesanos y emprendedores se reúnen en la rotonda del Rosedal La iniciativa invita a mendocinos y turistas a recorrer una gran exposición y comercialización de productos de la economía social, que reflejan la identidad cultural, la creatividad y el trabajo local. En los stands se podrán encontrar producciones de distintos rubros elaboradas por unidades productivas mendocinas.

carnaval de artesanos Del viernes 13 al martes 17 de febrero, se llevará a cabo la feria "Artesanos en Carnaval 2026" en el Rosedal del Parque San Martín. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. Organizada por la Dirección de Economía Social, la feria busca promover el consumo responsable, fortalecer el emprendimiento local y generar un espacio de encuentro entre productores y la comunidad. En el marco de las celebraciones de Carnaval, la actividad se propone también como una experiencia cultural al aire libre, ideal para compartir en familia o con amigos durante el verano.

Desde la organización destacaron que Artesanos en Carnaval se consolida como una vidriera para la producción local, al tiempo que ofrece una alternativa turística y recreativa en uno de los espacios más visitados de la provincia.