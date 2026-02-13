13 de febrero de 2026
Luis Petri sobre la aprobación de la Ley Penal Juvenil en Diputados: "El Congreso está saldando una vieja deuda"

El diputado nacional por Mendoza defendió la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que algunos adolescentes actúan con plena conciencia del delito.

Luis Petri junto a familiares de víctimas, en el palco del recinto durante el tratamiento del Régimen Penal Juvenil.

El diputado nacional por la provincia de Mendoza, Luis Petri, habló luego de que Diputados aprobara el proyecto del oficialismo que plantea la baja en la edad de imputabilidad. El libertario defendió aseguró que existen menores que comprenden perfectamente la gravedad de los delitos que cometen y se amparan en la impunidad.

En declaraciones al programa Pan y Circo, que se emite por Radio Rivadavia AM 630, el ex Ministro de Defensa cuestionó los límites de la legislación actual y explicó que “cuando una persona de 14 o 15 años comete un homicidio, el juez puede disponer su internación en un instituto de menores, pero al cumplir los 18 años recupera la libertad, sin una continuidad en la sanción”.

En contraste, señaló que “en delitos como el hurto directamente no se prevé la medida de encierro”, lo que —según afirmó— genera “una sensación de impunidad”. En ese contexto, el titular de la cartera de Defensa afirmó que “el Congreso está saldando una vieja deuda” y vinculó la discusión parlamentaria con el reclamo social de mayor respuesta del Estado frente al delito. “Muchas veces las víctimas terminan siendo víctimas de la justicia, cuando van a reclamar y se encuentran con las manos vacías”, advirtió.

Petri insistió en que hay menores que saben exactamente lo que están haciendo, conocen las consecuencias de sus actos y se sienten protegidos por un sistema que no los sanciona, lo que consideró uno de los principales problemas a resolver.

Finalmente, aseguró que con el debate actual “empezamos a terminarlo en el día de hoy”, y manifestó su expectativa de que se avance hacia un régimen de responsabilidad penal juvenil moderno, con una justicia sustentable, que contemple penas alternativas, pero también la privación de la libertad cuando se trate de delitos de muerte u otros hechos aberrantes.

A su vez, Petri se refirió a los hechos de violencia ocurridos este miércoles en las adyacencias al Congreso. “Los criminales tenían hasta bombas molotov”, aseguró subrayando la peligrosidad de ese tipo de ataques: “Una bomba molotov puede matar a alguien”, sostuvo.__IP__

Petri remarcó que “por suerte no lamentamos una tragedia”, aunque aclaró que la gravedad de los episodios no puede minimizarse. En ese sentido, afirmó que “no se trató solo de un delito de daño, sino también de un intento de impedir el normal funcionamiento de una de las instituciones del Estado”, lo que configura un cuadro aún más delicado desde el punto de vista penal.

“Por suerte cada vez son menos, son delincuentes”, expresó el ministro al describir a los responsables de los ataques, y sostuvo que deben ser juzgados en flagrancia, dadas las características de los hechos y el riesgo que implicaron para la integridad de las personas.

