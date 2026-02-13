Diputados dio media sanción al acuerdo Mercosur – Unión Europea: qué significa y cómo impacta en Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en una votación que dejó al peronismo dividido y mostró un amplio respaldo de los bloques dialoguistas al oficialismo.

La iniciativa obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y cuatro abstenciones. La Libertad Avanza sumó los apoyos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, pero también consiguió 43 votos de Unión por la Patria , incluido el de su jefe de bloque, Germán Martínez. En cambio, 38 legisladores del espacio votaron en contra y cuatro optaron por abstenerse.

Congreso Debate en Diputados: se votará el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo había sido firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay —que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur— en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei y sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi. Brasil estuvo ausente.

El tratado, de más de 5.000 páginas, establece un marco de libre comercio entre ambos bloques. En términos concretos, prevé:

La eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur hacia Europa.

La reducción de barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

Nuevas reglas para el comercio de servicios, compras públicas y cooperación económica.

Para la Argentina, el acuerdo implica la posibilidad de ingresar con condiciones preferenciales a uno de los mercados más grandes del mundo, integrado por más de 450 millones de consumidores y considerado el segundo mayor importador global de bienes.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una “decisión estratégica” que consolida la apertura comercial y la integración internacional del país.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (LLA), afirmó que el acuerdo “es una señal clara” de que el Gobierno apuesta al comercio internacional como herramienta de desarrollo. “El objetivo es ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias y mejorar la competitividad”, señaló.

Beneficios y oportunidades: el argumento a favor

Entre los defensores del acuerdo, el diputado Jaime Quiroga aseguró que el tratado traerá beneficios para quienes produzcan y exporten, con acceso preferencial al mercado europeo para economías regionales.

En la misma línea, el radical Darío Schneider remarcó que para las provincias argentinas se abren oportunidades de crecimiento, creación de empleo y mayor atractivo para las inversiones.

El diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo que se trata de una política de Estado que habilita el acceso a “más de 500 millones de consumidores”, mientras que Agustín Rossi, ex ministro kirchnerista, consideró que el acuerdo “fortalece el Mercosur” y lo posiciona como actor económico internacional.

Rossi incluso definió su voto afirmativo como una “insubordinación estratégica” frente al proteccionismo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y destacó el impacto potencial en sectores como la industria cárnica de Santa Fe.

Las críticas: industria, tiempos y salvaguardas

Del otro lado, las objeciones se concentraron en los riesgos para la industria nacional y en la falta de un debate profundo.

El ex canciller Santiago Cafiero cuestionó que el acuerdo no garantiza un acceso efectivo a los mercados europeos y advirtió sobre las barreras paraarancelarias que podrían limitar las exportaciones agropecuarias.

La diputada Julia Strada anticipó su abstención y calificó la votación como “exprés”. Planteó la necesidad de informes técnicos, audiencias con sectores productivos y un plan de implementación. Además, pidió que el Congreso tenga facultades para aplicar salvaguardas a productos agrícolas e industriales.

Strada también advirtió sobre posibles efectos en economías regionales, como el vino mendocino, ante la competencia europea.

Por su parte, Eduardo Valdés cuestionó “el apuro” en aprobar el acuerdo cuando el Parlamento Europeo decidió revisar su impacto a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría demorar su entrada en vigor hasta dos años.

¿Puede entrar en vigencia de inmediato?

Aunque Diputados avanzó con la media sanción, el tratado aún no puede implementarse plenamente. El Parlamento Europeo dispuso que el Tribunal de Justicia analice su impacto antes de autorizar su aplicación definitiva.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la Comisión Europea habilite una aplicación provisoria mientras se completa ese proceso.

Desde el oficialismo sostienen que la aprobación argentina envía una señal política fuerte y permite avanzar en una eventual implementación bilateral, incluso si otros socios demoraran su ratificación.