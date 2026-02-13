13 de febrero de 2026
Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

El peruano del equipo de Guaymallén se impuso tras 123 kilómetros y quedó al frente de la general de la exigente Vuelta de Mendoza. Repasá lo sucedido.

Navarro fue el más rápido en Tupungato y confirmó el dominio del equipo de Guaymallén en el arranque de la carrera.

 Por Martín Sebastián Colucci

La 50ª edición de la Vuelta de Mendoza tuvo este viernes su primera etapa en ruta y dejó como gran protagonista al peruano Royner Navarro, quien se impuso en el parcial entre Junín, Mendoza y Tupungato, con un tiempo de 2h 44m 50s, tras completar un recorrido exigente y de alto ritmo.

El ciclista del equipo de la Municipalidad de Guaymallén capitalizó el trabajo colectivo de su formación y logró quedarse con una etapa intensa, que tuvo varios intentos de fuga y se resolvió en el ascenso final.

El ciclista sancarlino se quedó con la primera malla líder en el Parque San Vicente  
Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz
La Vuelta de Mendoza levanta el telón de su edición número 50 con el prólogo y la presentación de equipos en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico
Movimientos, fugas y dominio de Guaymallén en el tramo decisivo

Con casi 98 kilómetros recorridos, Nicolás Traico, Diego Valenzuela, Julián Barrientos y Mario Ovejero lograron una pequeña diferencia, aunque el pelotón mayoritario —con los hombres de Guaymallén al frente— neutralizó rápidamente el intento antes de la meta de montaña del Cristo de los Cerros.

Luego aparecieron Tarifa, Videla y Broggi, quienes buscaron sorprender en el ascenso a Tupungato, pero fueron alcanzados por Fernando Contreras, también de Guaymallén. Poco después, un grupo selecto integrado por Royner Navarro, Alejandro Durant, Fernando Contreras, José Autran, el Lobito Brizuela, Bruno Contreras y Cristian Moyano se encaminó a disputar los puntos gruesos de la jornada.

En ese tramo decisivo, Navarro terminó marcando diferencias y se quedó tanto con la Meta de Montaña como con la victoria de etapa.

Clasificaciones y lo que viene en la Vuelta de Mendoza en San Rafael

En la Meta Sprint (Plaza Barriales) ganó Elías Tello (Agua Negra, Chile), seguido por Matías More (Agua Negra, Chile) y Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato).

La Meta de Montaña (Cristo de los Cerros, km 109) quedó para Royner Navarro, escoltado por Fernando Contreras y Alejandro Durant.

La clasificación de la 1ª etapa fue:

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) – 2h 44m 50s

Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz)

Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

La Vuelta continuará este sábado con la segunda etapa en San Rafael, que partirá desde Villa Atuel, pasará por General Alvear y finalizará en la ciudad cabecera del departamento, en otro parcial que promete selección natural del pelotón.

Con Navarro como líder y Guaymallén marcando presencia, la Vuelta de Mendoza ya entró en ritmo y empieza a mostrar a sus primeros candidatos.

