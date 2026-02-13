Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Navarro fue el más rápido en Tupungato y confirmó el dominio del equipo de Guaymallén en el arranque de la carrera.

La 50ª edición de la Vuelta de Mendoza tuvo este viernes su primera etapa en ruta y dejó como gran protagonista al peruano Royner Navarro , quien se impuso en el parcial entre Junín, Mendoza y Tupungato , con un tiempo de 2h 44m 50s , tras completar un recorrido exigente y de alto ritmo.

El ciclista del equipo de la Municipalidad de Guaymallén capitalizó el trabajo colectivo de su formación y logró quedarse con una etapa intensa, que tuvo varios intentos de fuga y se resolvió en el ascenso final.

polideportivo Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

polideportivo Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

Con casi 98 kilómetros recorridos , Nicolás Traico, Diego Valenzuela, Julián Barrientos y Mario Ovejero lograron una pequeña diferencia, aunque el pelotón mayoritario —con los hombres de Guaymallén al frente— neutralizó rápidamente el intento antes de la meta de montaña del Cristo de los Cerros.

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza tras imponerse en el tramo Junín–Tupungato (2h 44m 50s). El peruano de Guaymallén también se quedó con la Meta de Montaña y es el primer gran protagonista de la edición 50. #VueltaDeMendoza #Ciclismo pic.twitter.com/Ng4xUzIBK7

Luego aparecieron Tarifa, Videla y Broggi , quienes buscaron sorprender en el ascenso a Tupungato, pero fueron alcanzados por Fernando Contreras , también de Guaymallén. Poco después, un grupo selecto integrado por Royner Navarro, Alejandro Durant, Fernando Contreras, José Autran, el Lobito Brizuela, Bruno Contreras y Cristian Moyano se encaminó a disputar los puntos gruesos de la jornada.

En ese tramo decisivo, Navarro terminó marcando diferencias y se quedó tanto con la Meta de Montaña como con la victoria de etapa.

Embed

Clasificaciones y lo que viene en la Vuelta de Mendoza en San Rafael

En la Meta Sprint (Plaza Barriales) ganó Elías Tello (Agua Negra, Chile), seguido por Matías More (Agua Negra, Chile) y Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato).

La Meta de Montaña (Cristo de los Cerros, km 109) quedó para Royner Navarro, escoltado por Fernando Contreras y Alejandro Durant.

La clasificación de la 1ª etapa fue:

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) – 2h 44m 50s

Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz)

Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

image

La Vuelta continuará este sábado con la segunda etapa en San Rafael, que partirá desde Villa Atuel, pasará por General Alvear y finalizará en la ciudad cabecera del departamento, en otro parcial que promete selección natural del pelotón.

Con Navarro como líder y Guaymallén marcando presencia, la Vuelta de Mendoza ya entró en ritmo y empieza a mostrar a sus primeros candidatos.