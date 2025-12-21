Un operativo de la Policía de Mendoza dejó aprehensiones y motos retenidas en San Rafael

Prevención y control: operativo policial dejó aprehensiones y actas viales en San Rafael. Foto: Ministerio de Seguridad.

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en el departamento de San Rafael, como parte de la estrategia de prevención del delito que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. El despliegue incluyó controles vehiculares, identificación de personas y retención de motocicletas en la jurisdicción de Las Paredes.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia integral de prevención que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia desde el mes de abril en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, el operativo de alto impacto tuvo lugar en el departamento de San Rafael, con un enfoque preventivo y de control en la vía pública.

operativo policial en san rafael 1 Este tipo de maniobras preventivas de la Policía de Mendoza apunta a ordenar la circulación vehicular y consolidar acciones de prevención. Foto: Ministerio de Seguridad. El despliegue policial se concentró en la jurisdicción de Las Paredes y estuvo orientado principalmente al control de motocicletas, tanto de alta como de baja cilindrada, además de la identificación de personas y la verificación de vehículos, con el objetivo de prevenir delitos y contravenciones.

Del procedimiento participaron distintas dependencias policiales y Cuerpos Especiales. Intervinieron efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), Policía Montada, Policía Vial y personal de la Comisaría 60, entre otros recursos operativos dispuestos para el control territorial.

operativo policial en san rafael 2 Tras el operativo en Las Paredes, la policía retuvo nueve motos. Foto: Ministerio de Seguridad. Durante el operativo, el personal policial identificó a 102 personas mediante el sistema biométrico y verificó 83 vehículos, entre automóviles, motocicletas y colectivos. Como resultado, se concretaron tres aprehensiones, se retuvieron nueve motos y se labraron 11 actas por distintas infracciones viales. Este tipo de maniobras preventivas se despliega de manera periódica en distintos sectores del departamento y apunta a reforzar la presencia policial, ordenar la circulación vehicular y consolidar acciones de prevención en el espacio público, en el marco de la política de seguridad provincial.