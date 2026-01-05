Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre falleció en el Barrio San Antonio de Maipú luego de ser reducido por vecinos y posteriormente asistido por personal médico, tras supuestamente haber ingresado a dos viviendas y resistirse al procedimiento policial. La Fiscalía dispuso medidas para esclarecer las circunstancias del caso.

Un hombre murió en Maipú tras descompensarse durante el operativo El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, en la intersección de Ituzaingó y Malvinas Argentinas. Según el informe policial, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona que estaba siendo "contenida por vecinos" ante un posible hecho delictivo. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el sujeto había ingresado previamente al domicilio de S. D. R., un hombre de 46 años, quien pidió auxilio.

De acuerdo con los datos oficiales, el individuo habría intentado escapar por los techos e ingresó luego a otra vivienda del barrio, donde provocó daños en aberturas de vidrio y sufrió lesiones durante su huida. Posteriormente, fue retenido por vecinos hasta la llegada del móvil policial.

Durante el operativo, dos oficiales fueron heridos y el hombre se descompensó Durante el procedimiento, el hombre —cuya identidad no pudo ser comprobada— fue trasladado con fines de resguardo, pero se resistió, resultando lesionados dos efectivos policiales. Minutos después, el sujeto se descompensó, por lo que se solicitó asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El personal médico realizó maniobras de RCP, aunque finalmente constató su fallecimiento en el lugar. El fallecido permanece como NN masculino, sin datos confirmados sobre su identidad ni edad. Intervino el Ayudante Fiscal, Dr. Iturbide, quien ordenó la participación de la Unidad de Investigación de Delitos (UID) y de Policía Científica, continuándose con las medidas de rigor para determinar las causas del deceso y reconstruir la secuencia del hecho.