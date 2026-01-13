Hoy se conocerá la inflación de diciembre: qué estiman las consultoras

Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo al cifra más baja de inflación desde 2017. El dato oficial se difundirá a las 16.
De esta manera, el índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%; y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman los analistas privados.
Estimaciones de las consultoras sobre la inflación de diciembre
Entre las principales consultoras prevén una inflación en torno al 2,5% y 2,6%:
Analytica: 2,6%,
C&T: 2,6%,
Equilibra: 2,6%,
Libertady Progreso: 2,5%,
EcoGo: 2,5%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central (BCRA) arrojó una leve baja de la inflación de diciembre y la ubicó en torno al 2,3%.
Este número representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).