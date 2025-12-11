Inflación en ascenso: el IPC lleva tres meses a la suba y en noviembre fue de 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó la inflación correspondiente a noviembre y es el tercer mes en el que el porcentaje incrementa. Los precios a nivel general aumentaron 2,5% y afectó mayormente a un rubro clave para las familias argentinas.
A nivel nacional, la variación interanual fue de 31,4%, mientras que la acumulada, de 27,9%. El pico más alto de inflación durante 2025, hasta el momento, fue en marzo cuando se registró 3,7%, mientras que el porcentaje más bajo se detectó en mayo, con 1,5%.
Según el informe del Indec, el rubro que más sufrió los incrementos de precios fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con 3,4%; mientras que en segundo lugar se ubicó "Transporte", con 3% y fue acompañado por "Alimentos y bebidas no alcohólicas", con 2,8%. Es decir, que el costo de vida básico de los argentinos se vio afectado por la inflación.
Los sectores que tuvieron subas mínimas en noviembre fueron: "Prendas de vestir y calzado", con 0,5%; "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 1,1%; y "Bebidas alcohólicas y tabaco", 1,2%.