Desde enero, el INDEC cambia la forma de medir la inflación: cómo será el nuevo método

El INDEC pone en marcha una actualización para modernizar la medición de la inflación. Los detalles del nuevo método.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos( INDEC) comenzará a medir la inflación con una nueva metodología, que se aplicará para relevar los datos de enero de 2026, a publicarse en febrero. El objetivo es adecuar la medición a los nuevos hábitos de consumo de las familias argentinas, ya que la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se realizó hace más de siete años.

Las modificaciones se enfocarán principalmente en la canasta de bienes y servicios y en las categorías que se toman en cuenta para la elaboración del índice de precios minoristas.

Como explicó Ámbito Financiero, el organismo conducido por Marcos Lavagna desarrolló este nuevo esquema a comienzos de 2025, aunque su implementación requirió la aprobación del Ministerio de Economía. Durante todo el año pasado se llevaron adelante pruebas internas, y finalmente los datos de enero —ya con el nuevo método— se conocerán en febrero.

precios, supermercados, inflacion, compras, canasta basica.jpg
Alimentos y bebidas será uno de los rubros que disminuirá su representación en la nueva medición.

Qué cambia con la medición de inflación del INDEC

Con la actualización, algunos rubros ganarán peso dentro del índice, mientras que otros lo perderán. A continuación, el detalle de los principales cambios:

  • Vivienda, electricidad, gas y otros: pasará del 9,4% al 14,5% del gasto familiar.
  • Transporte: aumentará del 11% al 14,3%.
  • Comunicaciones (incluye servicios como telefonía móvil e internet): subirá del 2,8% al 5,1%.

En contraste, los rubros que reducirán su participación en la canasta son los siguientes:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: bajarán del 26,9% al 22,7%.
  • Prendas de vestir y calzado: descenderán del 9,9% al 6,8%.
  • Restaurantes y hoteles: pasarán del 9% al 6,6%.

Desde el INDEC anticiparon que estos cambios no provocarán saltos bruscos en la inflación mensual, aunque remarcaron que la nueva metodología permitirá captar con mayor precisión la variación de precios en rubros que hasta ahora estaban subrepresentados.

