Limpieza en la Nación

Otra baja en el gabinete nacional: renunció el titular de la Unidad de Información Financiera

Se trata de Paul Starc, quien pertenecía al Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. El comunicado.

Gobierno de la Nación

"Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes", indica el comunicado.

El Ejecutivo a cargo de Javier Milei aclaró que el funcionario seguirá involucrado en la gestión "en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

Recientemente, Starc concretó reuniones en Estados Unidos relacionadas a la investigación por posible lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en busca de información sobre las sociedades involucradas y las operaciones. A su vez, esta mañana Javier Milei estuvo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Quién será el nuevo Presidente de la Unidad de Información Financiera

De acuerdo al comunicado, el nuevo titular de la UIF será el licenciado Ernesto Gaspari, a quien describieron como "profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración".

"Gaspari cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", detallaron.

Ernesto Gaspari, nuevo titular de la UIF.

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, el objetivo será "objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional".

Más cambios: nuevos titulares en Trenes Argentinos

Tras la renuncia del mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte, y la llegada de Fernando Herrmann, el Ministerio de Economía anunció cambios en Trenes Argentinos.

Cuando asumió Pierrini designó a dos comprovincianos en las delegaciones de Operaciones e Infraestructura. Gerardo Boschin dirigió la primera entidad y Leonardo Fabián Comperatore, la restante. Este último fue exministro de Seguridad de Mendoza, durante la gestión de Francisco Pérez.

Ahora, Boschin será reemplazado por Sebastián Giorgetti, quien "inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", indica el comunicado de la Nación.

Por su parte, el lugar de Comperatore será ocupado por Fabián González, "abogado de profesión con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional", concluye el comunicado.

