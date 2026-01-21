Un gobernador encontró dispositivos de grabación en su despacho y denunció espionaje

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , denunció este miércoles un grave episodio de espionaje ilegal tras el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas su propio despacho y la Secretaría General de la Gobernación .

Según confirmó el propio mandatario, se encontraron al menos tres dispositivos , lo que derivó de inmediato en la presentación de denuncias penales y en el inicio de investigaciones administrativas internas para determinar responsabilidades.

A través de su cuenta oficial en X, Frigerio dio detalles del episodio y ratificó la decisión de avanzar judicialmente: “Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes” , escribió el gobernador.

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes. En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo

En el mismo mensaje, sostuvo que “en Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado” y remarcó que “la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian” , al tiempo que aseguró que no frenarán las transformaciones iniciadas en diciembre de 2023 .

Desde el gobierno provincial informaron que la investigación buscará establecer quiénes colocaron los dispositivos, cuánto tiempo estuvieron instalados y qué destino tuvo la información obtenida. En paralelo, la pesquisa administrativa apunta a detectar posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

El operativo que permitió encontrar los dispositivos se realizó por orden directa de Frigerio, luego de una serie de filtraciones recientes que encendieron las alarmas en la Gobernación. El gobernador le había solicitado al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que activara los protocolos de revisión en los despachos oficiales.

Desde la administración provincial calificaron el hecho como un ataque a la institucionalidad democrática y señalaron que se enmarca en un proceso de saneamiento profundo del Estado entrerriano.

“Durante muchos años se naturalizaron prácticas de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó”, señalaron desde el entorno del gobernador. En la misma línea, remarcaron que no habrá encubrimientos ni relativizaciones frente a este tipo de hechos.

Tras conocerse la denuncia, el PRO expresó públicamente su respaldo a Frigerio mediante un comunicado difundido en redes sociales. Desde el espacio que lidera Mauricio Macri calificaron el episodio como “gravísimo” y lo vincularon con “las peores prácticas del pasado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2014073147318804960&partner=&hide_thread=false Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a @frigeriorogelio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la… https://t.co/Cfx4tMX3Rl — PRO (@proargentina) January 21, 2026

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas”, afirmaron, y reclamaron que la Justicia investigue y sancione a los responsables del espionaje ilegal.