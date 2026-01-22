Tenso momento por las Islas Malvinas: embajador argentino en Francia pidió corregir un mapa que las mostraba como británicas.

El embajador argentino en Francia , Ian Sielecki , protagonizó un tenso momento cuando participaba de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa al advertir que un mapa detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico . El diplomático se negó a comenzar su exposición y remarcó que las islas pertenecen al Estado argentino .

El funcionario aseguró que continuar con su disertación sin solicitar la modificación de ese detalle no menor "sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad” de la Argentina : “Sobre todo sería una violación flagrante del derecho internacional ", indicó. Donde estaban las Malvinas figuraba entre paréntesis las siglas "R-U", en referencia al Reino Unido .

Ante esto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores justificó el hecho al afirmar: "Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis: sabemos que este territorio está en disputa . No hemos atribuido, como usted señala, (la soberanía) en este mapa".

Pero Sielecki continuó: "Está señalado como Reino Unido, ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia . Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara".

Luego, otro diplomático presente aportó un papel amarillo adhesivo para cubrir las Islas Malvinas. De esa forma, el embajador comenzó su exposición acerca de las relaciones comerciales entre Argentina y Francia.

Quién es Ian Sielecki

Ian Sielecki tiene 34 años, es politólogo, diplomático y se desempeña como embajador de Argentina en Francia y ante el Principado de Mónaco. Es graduado de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París con una maestría de la Universidad de Cambridge.

El argentino tiene una relación cercana con el entorno del presidente francés Emmanuel Macron, con quien colaboró en su campaña de 2017. También trabajó en los discursos del expresidente Mauricio Macri y el excanciller Jorge Faurie, informó Noticias Argentinas.