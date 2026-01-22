22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Viaje oficial

Javier Milei finalizó su agenda en Suiza con un breve encuentro con Marco Rubio y regresa al país

El presidente Javier Milei emprende la vuelta a la Argentina luego de una "exitosa gira". Todo lo que dejó su paso por Davos.

Javier Milei finalizó su agenda en Suiza con un breve encuentro con Marco Rubio y vuelve a la Argentina. Foto: Presidencia de la Nación.

Javier Milei finalizó su agenda en Suiza con un breve encuentro con Marco Rubio y vuelve a la Argentina. Foto: Presidencia de la Nación.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei finalizó este jueves su agenda en Davos, Suiza, la que fue definida por "exitosa". Luego de su participación en el Foro Económico Mundial, las reuniones con empresarios y al firma del Consejo de la Paz de Donald Trump, regresará a la Argentina.

El mandatario terminó las actividades previstas en Europa tras una breve diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hombre clave en la intervención estadounidense de Venezuela. El vuelo especial que transportará al país al mandatario y su comitiva saldrá a las 18 (14 en la Argentina), con aterrizaje previsto para el viernes 23 de enero, a las 6.

Lee además
Otra baja en el gabinete nacional: renunció el titular de la Unidad de Información Financiera
Limpieza en la Nación

Otra baja en el gabinete nacional: renunció el titular de la Unidad de Información Financiera
Javier Milei: Tenemos esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina.
Desde Suiza

Javier Milei: "Tenemos esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina"

"El presidente Javier Milei cerró hoy su exitosa gira en Davos, donde desarrolló una intensa agenda de actividades y encuentros con líderes internacionales", informó Presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2014361911442260119?s=20&partner=&hide_thread=false

En una entrevista a Bloomberg, Milei celebró también la tarea en Venezuela del secretario de Estado, Marco Rubio, y definió a Nicolás Maduro como “narcotirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”. Sobre la líder de la oposición, María Corina Machado, dijo que es "una amiga y gran defensora de la libertad" y que mantiene contacto con la dirigente.

Al ser consultado acerca del futuro de la intervención estadounidense en territorio venezolano, el mandatario declaró: “Es muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia. No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora”.

Qué hizo Javier Milei en Suiza

La primera actividad de Milei en Suiza fue el encuentro con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales. También se reunió con autoridades de bancos y firmas financieras globales, junto al canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El plato fuerte de la gira del jefe de Estado fue su participación en el Foro Económico Mundial de Davos donde realizó un discurso frente a los líderes mundiales presentes, centrado en los logros de su gestión, la defensa del capitalismo de libre comercio y críticas al socialismo.

Javier Milei, Karina Milei, Gianni Infantino, Davos 2026
Karina Milei, Javier Milei y Gianni Infantino, en Suiza. Foto: Presidencia de la Nación.

Karina Milei, Javier Milei y Gianni Infantino, en Suiza. Foto: Presidencia de la Nación.

Otra foto destacada del viaje de Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue la del encuentro con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

A su vez, el mandatario estuvo junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para participar de la firma del Consejo de Paz, una iniciativa internacional impulsada por norteamericano con el objetivo de prevenir nuevos conflictos en la Franja de Gaza. Alrededor de 52 países recibieron invitaciones para formar parte de la rúbrica, entre ellos, Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, Milei se reunió con el director ejecutivo (CEO) de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

Temas
Seguí leyendo

En Davos, Javier Milei sumó a Argentina al Consejo de Paz creado por Trump

Duró menos de un año: renunció un mendocino al gabinete nacional

Javier Milei en el Foro de Davos: guiño a Trump, defensa del capitalismo y balance de su gestión

El pedido de una legisladora mendocina a Milei por la catástrofe en Comodoro Rivadavia

Milei volvería a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

Javier Milei ya está en Davos para participar del Foro Económico Mundial

Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias

Reforma laboral y la industria del juicio: mito, relato y realidad según las estadísticas

LO QUE SE LEE AHORA
Se oficializó el traspaso de un tramo de la Ruta Nacional 7 a la provincia de Mendoza: qué implica.
Cambio de jurisdicción

Se oficializó el traspaso de un tramo de la Ruta Nacional 7 a la provincia de Mendoza: qué implica

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei