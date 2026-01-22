Javier Milei finalizó su agenda en Suiza con un breve encuentro con Marco Rubio y regresa al país

Javier Milei finalizó su agenda en Suiza con un breve encuentro con Marco Rubio y vuelve a la Argentina. Foto: Presidencia de la Nación.

El presidente Javier Milei finalizó este jueves su agenda en Davos , Suiza , la que fue definida por "exitosa". Luego de su participación en el Foro Económico Mundial , las reuniones con empresarios y al firma del Consejo de la Paz de Donald Trump , regresará a la Argentina.

El mandatario terminó las actividades previstas en Europa tras una breve diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos , Marco Rubio , hombre clave en la intervención estadounidense de Venezuela . El vuelo especial que transportará al país al mandatario y su comitiva saldrá a las 18 (14 en la Argentina), con aterrizaje previsto para el viernes 23 de enero, a las 6.

"El presidente Javier Milei cerró hoy su exitosa gira en Davos , donde desarrolló una intensa agenda de actividades y encuentros con líderes internacionales ", informó Presidencia.

En una entrevista a Bloomberg, Milei celebró también la tarea en Venezuela del secretario de Estado, Marco Rubio , y definió a Nicolás Maduro como “narcotirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”. Sobre la líder de la oposición, María Corina Machado , dijo que es "una amiga y gran defensora de la libertad" y que mantiene contacto con la dirigente .

Al ser consultado acerca del futuro de la intervención estadounidense en territorio venezolano, el mandatario declaró: “Es muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia. No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora”.

Qué hizo Javier Milei en Suiza

La primera actividad de Milei en Suiza fue el encuentro con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales. También se reunió con autoridades de bancos y firmas financieras globales, junto al canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El plato fuerte de la gira del jefe de Estado fue su participación en el Foro Económico Mundial de Davos donde realizó un discurso frente a los líderes mundiales presentes, centrado en los logros de su gestión, la defensa del capitalismo de libre comercio y críticas al socialismo.

Javier Milei, Karina Milei, Gianni Infantino, Davos 2026 Karina Milei, Javier Milei y Gianni Infantino, en Suiza. Foto: Presidencia de la Nación.

Otra foto destacada del viaje de Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue la del encuentro con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

A su vez, el mandatario estuvo junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para participar de la firma del Consejo de Paz, una iniciativa internacional impulsada por norteamericano con el objetivo de prevenir nuevos conflictos en la Franja de Gaza. Alrededor de 52 países recibieron invitaciones para formar parte de la rúbrica, entre ellos, Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, Milei se reunió con el director ejecutivo (CEO) de Axiom Space, Jonathan Cirtain.