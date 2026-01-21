De qué hablaron Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el Foro de Davos

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en el marco del Foro Económico Mundial de Davos , en la antesala de la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina , prevista para febrero.

Del resultado de esa evaluación depende la liberación de un desembolso de US$1.000 millones , clave para el programa financiero del Gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por tensiones en el frente de las reservas internacionales.

Tras el encuentro, Georgieva destacó públicamente el desempeño económico del país . “ Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas ”, escribió la directora del FMI en la red social X.

El Fondo Monetario Internacional sigue de cerca el proceso económico argentino, a días de una nueva revisión del acuerdo.

Desde el entorno del organismo también remarcaron el avance de la nueva fase del programa económico , que comenzó en enero, con cambios en el esquema cambiario y una política más activa de compras de divisas por parte del Banco Central.

Reservas y revisión de febrero, los tópicos del encuentro Caputo/Georgieva

La misión del FMI llegará a la Argentina en febrero para avanzar con la segunda revisión del acuerdo. Si bien la meta fiscal fue cumplida, el Gobierno incumplió el objetivo de acumulación de reservas, con un desvío cercano a los US$ 10.000 millones, por lo que se espera que solicite un waiver (dispensa).

De cara a esta nueva instancia, el Banco Central llega con una situación más favorable: desde el 1° de enero inició una etapa de compras de dólares alineada con la demanda de dinero. Al 20 de enero, las reservas internacionales alcanzan los US$ 44.874 millones, tras adquisiciones por más de US$ 700 millones en lo que va del año.

Desde el FMI celebraron esta dinámica y señalaron que el ritmo de acumulación es más rápido de lo previsto, en línea con las recomendaciones realizadas tras la primera revisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2014073966722191454&partner=&hide_thread=false Thank you @KGeorgieva.

Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente.

https://t.co/5LBF6M86g7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 21, 2026

Vencimientos y agenda financiera del Gobierno

Además de la revisión del programa, el Gobierno enfrenta un vencimiento clave el 1° de febrero, cuando deberá pagar US$ 824 millones en intereses al FMI. En el mercado descuentan que la Argentina cumplirá con el pago y luego aguardará la aprobación del desembolso pendiente.

En paralelo, Caputo también mantuvo reuniones con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, organismo que viene realizando desembolsos para financiar reformas estructurales, como la eliminación de subsidios y proyectos de infraestructura impulsados por la administración libertaria.