20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Los motivos

Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias

Las iniciativas del Gobierno nacional que Javier Milei no incluyó en la agenda parlamentaria de febrero por falta de apoyos.

Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias.

Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y el temario que busca impulsar. Sin embargo, distintos proyectos quedaron afuera por falta de los avales necesarios para ser aprobados en el recinto. Así el oficialismo buscó ahorrarse derrotas parlamentarias.

El segundo llamado a extraordinarias corresponde al que se desarrollará entre el 2 y el 27 de febrero, luego del realizado en diciembre pasado para tratar iniciativas propuestas por el Ejecutivo. Si bien fueron incluidas cuatro propuestas clave para la política del presidente Javier Milei, otras fueron eliminadas de la agenda.

Lee además
El Gobierno nacional oficializó las partidas del Presupuesto 2026 para cada área.
Control de fondos

El Gobierno nacional oficializó las partidas del Presupuesto 2026 con control de gasto por área
El Chiqui Claudio Fabián Tapia.
Delitos económicos

El Gobierno Nacional suma un capítulo judicial clave en su ofensiva contra la AFA

Las iniciativas que quedarán pendientes de tratamiento para cuando se inicie formalmente el período ordinario del Parlamento son: la reforma del Código Penal, la ley de Compromiso Fiscal y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la SIDE.

Entre otros puntos, este proyecto incluye la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Incorpora un endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos, aunque con mayor profundidad en los casos de corrupción y narcotráfico.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, bullrich.JPG
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual legisladora.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual legisladora.

También crea un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, como la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, etcétera.

Ley de Compromiso Fiscal

La ley de la “regla fiscal” mantiene a rajatabla el déficit cero en cualquier escenario. Tiene dictamen vigente y había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados en la que habían quedado aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Pero, con el quórum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar aquella sesión y la norma no pudo tratarse.

Según Noticias Argentinas, algunos bloques de la oposición dialoguista tenían dudas sobre el proyecto y no podían comprometer su apoyo a una ley que le pone una camisa de fuerza al gasto público inclusive en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como una pandemia o una catástrofe natural o humanitaria. Es por esto que no fue incluida en el temario para febrero.

Javier Milei, Luis Caputo
Javier Milei y Luis Caputo.

Javier Milei y Luis Caputo.

DNU sobre Inteligencia

Se trata de del DNU 941/2025, la medida presidencial con la que el Gobierno apunta a reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE. La oposició pretendía que se habilitara a la comisión de Trámite Parlamentario a tratar la iniciativa en febrero, con la intención de voltear el decreto en ambas cámaras y anular sus efectos jurídicos, pero eso no sucederá.

Los proyectos que sí fueron incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias

La convocatoria había sido anticipado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni el pasado fin de semana. Según lo establecido en el decreto publicado en el Boletín Oficial, el temario de las sesiones extraordinarias contempla:

  • La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.
  • El proyecto de Modernización Laboral, que aparece como el eje central del período extraordinario.
  • El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente firmado.
  • La designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bélgica, que deberá ser avalada por el Senado.

En los casos de las reformas a la Ley de Glaciares y de Modernización laboral, ambas iniciativas ya quedaron listas el año pasado para ser debatidas en el recinto, tras avanzar en su tratamiento legislativo.

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: el costo fiscal que tensiona la negociación con las provincias

Sin huelga: el Gobierno Nacional amplió la conciliación en el conflicto de la navegación aérea

Luis Caputo defendió el equilibrio fiscal y aseguró que 2025 cerró con superávit

El Gobierno Nacional cerró 2025 con superávit fiscal y financiero

Migraciones permitirá el ingreso sin visa a quienes cuenten con Green Card

La apretada agenda de Javier Milei: viaja al Festival de Jesús María y luego a Paraguay

Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo

Nueva desregulación del Gobierno nacional: micros de larga distancia podrán elegir cómo identificar valijas

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen generada con IA que compartió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
Cruce internacional

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz