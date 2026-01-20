Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y el temario que busca impulsar. Sin embargo, distintos proyectos quedaron afuera por falta de los avales necesarios para ser aprobados en el recinto. Así el oficialismo buscó ahorrarse derrotas parlamentarias.

El segundo llamado a extraordinarias corresponde al que se desarrollará entre el 2 y el 27 de febrero , luego del realizado en diciembre pasado para tratar iniciativas propuestas por el Ejecutivo. Si bien fueron incluidas cuatro propuestas clave para la política del presidente Javier Milei , otras fueron eliminadas de la agenda.

Control de fondos El Gobierno nacional oficializó las partidas del Presupuesto 2026 con control de gasto por área

Las iniciativas que quedarán pendientes de tratamiento para cuando se inicie formalmente el período ordinario del Parlamento son: la reforma del Código Penal , la ley de Compromiso Fiscal y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la SIDE .

La Casa Rosada decidió bajar del listado la reforma del Código Penal , impulsada por la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich . Habían intentado apurar el debate a fines del año pasado, a través de una comisión bicameral, pero no avanzó.

Entre otros puntos, este proyecto incluye la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Incorpora un endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos, aunque con mayor profundidad en los casos de corrupción y narcotráfico.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, bullrich.JPG Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual legisladora. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

También crea un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, como la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, etcétera.

Ley de Compromiso Fiscal

La ley de la “regla fiscal” mantiene a rajatabla el déficit cero en cualquier escenario. Tiene dictamen vigente y había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados en la que habían quedado aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Pero, con el quórum bajo serio riesgo de caerse, se decidió levantar aquella sesión y la norma no pudo tratarse.

Según Noticias Argentinas, algunos bloques de la oposición dialoguista tenían dudas sobre el proyecto y no podían comprometer su apoyo a una ley que le pone una camisa de fuerza al gasto público inclusive en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como una pandemia o una catástrofe natural o humanitaria. Es por esto que no fue incluida en el temario para febrero.

Javier Milei, Luis Caputo Javier Milei y Luis Caputo. Foto: @JMilei en X

DNU sobre Inteligencia

Se trata de del DNU 941/2025, la medida presidencial con la que el Gobierno apunta a reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE. La oposició pretendía que se habilitara a la comisión de Trámite Parlamentario a tratar la iniciativa en febrero, con la intención de voltear el decreto en ambas cámaras y anular sus efectos jurídicos, pero eso no sucederá.

Los proyectos que sí fueron incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias

La convocatoria había sido anticipado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni el pasado fin de semana. Según lo establecido en el decreto publicado en el Boletín Oficial, el temario de las sesiones extraordinarias contempla:

La reforma de la Ley de Glaciares , que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.

, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado. El proyecto de Modernización Laboral , que aparece como el eje central del período extraordinario.

, que aparece como el eje central del período extraordinario. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , recientemente firmado.

, recientemente firmado. La designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bélgica, que deberá ser avalada por el Senado.

En los casos de las reformas a la Ley de Glaciares y de Modernización laboral, ambas iniciativas ya quedaron listas el año pasado para ser debatidas en el recinto, tras avanzar en su tratamiento legislativo.