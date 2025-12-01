El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich , ratificaron que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal , una de las iniciativas de las reformas de segundo orden programadas por el Poder Ejecutivo .

El proyecto “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie” porque, según dijeron, garantizará un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.

En conferencia desde la Casa Rosada , Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden”, y sostuvo que “cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.

Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.

Anticipó que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores. Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich presentaron hoy los principales lineamientos de la reforma del Código Penal, una iniciativa que busca incrementar las penas y garantizar que se cumplan de manera efectiva.

La propuesta contempla el agravamiento de todas las penas;



pic.twitter.com/XUBFN4WJVk — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) December 1, 2025

Además, Bullrich aseguró que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia de las innovaciones, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.

Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública. Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato, informó el Gobierno en un comunicado.

El comunicado oficial del Ministerio de Justicia sobre la reforma penal

De acuerdo al comunicado de la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona, "se trata de una reforma indispensable ya que el código actual fue redactado hace 100 años y pensado para una realidad diferente a la que vivimos hoy".

"La reforma endurece las penas de los delitos como los homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y la trata de personas. Elimina la prescripción para los delitos graves como el abuso sexual y el homicidio agravado cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas", indica el comunicado.

Además, el proyecto propone que las condenas perpetuas no tengan límite de tiempo, es decir, que serán de por vida. "El envío de este proyecto completa las reformas de forma y fondo del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad", aclara.