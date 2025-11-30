Patricia Bullrich formalizó su renuncia como Ministra de Seguridad tras asumir como senadora

En una carta dirigida a Javier Milei, Patricia Bulrrich dejó su cargo luego de jurar en la Cámara Alta

Patricia Bullrich oficializó su renuncia al Ministerio de Seguridad , un trámite obligatorio luego de haber asumido como senadora el pasado viernes. Aunque el cambio ya estaba previsto, la funcionaria presentó la dimisión mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei .

En la nota, Bullrich aseguró que continuará defendiendo "las instituciones sólidas, la ley, el orden y la libertad para que los argentinos puedan desarrollarse" , valores que, según expresó, comparte con el mandatario. También agradeció la confianza depositada en su gestión y el acompañamiento de su equipo durante su paso por la cartera.

"Fue un honor conducir un área clave y contar con el apoyo en cada operativo y cada desafío que enfrentamos por el país" , remarcó.

A partir del 10 de diciembre , Bullrich ocupará su banca en el Senado, mientras que su lugar en el ministerio será asumido por Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad . La ahora exministra destacó el rol de su sucesora y confió en que podrá profundizar la línea de trabajo que llevó adelante.

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb

"Tiene la capacidad y la experiencia necesarias para sostener y fortalecer la doctrina que permitió recuperar el orden", afirmó.

Su primera intervención en el Senado y el cruce con Villarruel

Durante su debut legislativo, Bullrich protagonizó un momento tenso con Victoria Villarruel, presidenta del cuerpo. La situación se originó cuando intentó tomar la palabra al finalizar la sesión de jura, pese a que los bloques habían acordado no habilitar discursos políticos.

patricia bullrich Patricia Bullrich asumió con senadora el pasado viernes Foto: X @PatoBullrich

Bullrich intentó activar el micrófono desde la pantalla de su banca, sin éxito, mientras Villarruel le explicaba que no estaba permitido concederle el uso de la palabra. Frente a la negativa, la senadora decidió expresarse en voz alta y solicitó que su intervención fuera incorporada por escrito.

Al finalizar la sesión, Bullrich se acercó a Villarruel y, según fuentes parlamentarias, le pidió "que haya igualdad de criterios para todos". Además, cuestionó la cantidad de invitados presentes en la jura de otro sector político: "Nos dijeron que solo podíamos traer tres invitados por senador. Ellos trajeron más y no hubo objeciones", habría señalado.