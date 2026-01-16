Luis Caputo defendió el equilibrio fiscal y aseguró que 2025 cerró con superávit

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció a través de sus redes sociales que 2025 cerró con un superávit primario de $11,7 billones , equivalente al 1,4% del PBI , mientras que el superávit financiero alcanzó los $1,45 billones , lo que representa el 0,2% del producto . En ese marco, destacó que “se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja, desde 2008”.

En la red social X, el funcionario precisó: “El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”.

En línea con los resultados informados, Caputo ratificó las decisiones adoptadas por el Gobierno naciona l y defendió el esquema económico implementado desde el inicio de la gestión.

El ministro insistió en que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026 ”. En ese sentido, remarcó que “el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PBI”.

Gasto social y reducción de impuestos

Caputo también se refirió a la evolución del gasto público y señaló que “el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”. No obstante, aclaró que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En esa línea, detalló que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representado un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “el superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PBI desde 2024”, e incluyó entre las medidas adoptadas “la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”.

Por último, recordó que “durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 punto para los complejos maíz, sorgo y girasol”.