16 de enero de 2026
Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

Un basural sobre la Ruta 40 causa malestar entre vecinos. Con pedidos de limpieza y pavimentación de calles, Ugarteche espera dejar de ser la otra cara de Luján de Cuyo.

Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades.

    • Foto: Cristian Lozano
    Por Sitio Andino Departamentales

    El malestar crece entre vecinos de Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo, por la persistente acumulación de basura en distintos sectores de la localidad y la falta de acciones municipales que garanticen servicios básicos para la comunidad.

    La otra cara de Luján de Cuyo: falta de limpieza y calles de tierra en Ugarteche

    Lo que debería ser un espacio residencial con infraestructura esencial y servicios públicos cubiertos, se transformó en un depósito de residuos —con desechos voluminosos y fuertes olores—, que invitan a la propagación de roedores, insectos y, por supuesto, a la acumulación de más basura.

    15 de Enero de 2025, basura en la vera de ruta 40, Ugarteche, Luján de Cuyo
    Ugarteche se transformó en un depósito de residuos.

    Los pedidos para que la Municipalidad de Luján de Cuyo, a cargo del intendente Esteban Allasino, realice tareas urgentes de limpieza y erradicación de basura no escasean en redes sociales. Los reclamos ingresan desde celulares de todo el departamento, pero —como dejan claro en comentarios dirigidos directamente hacia las autoridades— aún no se perciben acciones concretas.

    Lo mismo sucede con la pavimentación de calles para mejorar los accesos barriales, como manifiestan lujaninos de Agrelo, Perdriel o El Carrizal.

    15 de Enero de 2025, basura en la vera de ruta 40, Ugarteche, Luján de Cuyo
    Los pedidos es que se realicen tareas urgentes de limpieza y erradicación de basura.

    El enojo vecinal se profundiza al comparar la situación de quienes viven con calles de tierra y escasa infraestructura, frente a otras zonas del departamento que reciben mayor inversión, promoción y desarrollo de propuestas vinculadas al turismo de bienestar. Es decir, propuestas orientadas a visitantes y sectores de mayor poder adquisitivo.

    15 de Enero de 2025, basura en la vera de ruta 40, Ugarteche, Luján de Cuyo
    Los vecinos solicitan que el municipio cumpla con las tareas básicas.

    La falta de acequias, barrido o correcta iluminación en las distintas localidades no solo afecta la calidad de vida, sino que cuando se suma la acumulación de residuos se genera un foco infeccioso que podría repercutir en la salud de la población. Ante este escenario, exigen una intervención urgente, políticas sostenidas de recolección y mantenimiento de calles y un trato equitativo dentro del departamento. En pocas palabras, solicitan que el municipio cumpla con las tareas básicas, responsabilidad directa de su gestión.

