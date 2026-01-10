Elecciones 2026 en Luján de Cuyo: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos, entre ellos Luján de Cuyo.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Luján de Cuyo en estas elecciones 2026 .

El intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Santa Rosa, Maipú, La Paz, San Rafael y Rivadavia.

todo lo que tenés que saber

todo lo que tenés que saber Elecciones 2026 en Santa Rosa: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

lo que tenés que saber Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

En el caso de Luján de Cuyo, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2026 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO). La alianza oficialista del departamento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanallasino/status/2003556352699064351&partner=&hide_thread=false Las transformaciones nacen de la GESTIÓN, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad.

Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo.

Orden y previsibilidad para seguir con la… pic.twitter.com/rWYXcUqCkF — Esteban Allasino (@estebanallasino) December 23, 2025

Susana Mónica Maroto

Sergio Felipe Fiorentini

Raúl Gabriel Lima

María Micaela Franco

Marcos Luis Balzarelli

Viviana Hilda Balzarelli Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007502421883298254&partner=&hide_thread=false Nos preparamos para las #Elecciones del 22 de febrero



Presentamos a nuestros candidatos en Luján de Cuyo, para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:



Raúl Gabriel Lima

Viviana Balzarelli pic.twitter.com/pksJ8tGsKB — UCR Mendoza (@ucrmendoza) January 3, 2026

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

Marcelo González

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

Emir Laurel

Partido Justicialista

Germán Kemmling

Cecilia Inés Luna Quintero

Morena Valentina Rodríguez Herrera

Jesús Oscar Manno

María José Prospiti

Juan Carlos Completa

Frente Patria (kirchnerismo)

Paloma Scalco

Bruno Ceschín

• Protectora Fuerza Política (solo presenta lista de candidatos en Luján)

Luciana Arenas

Roberto Lobos

Lourdes Videla

Guillermo Morsella

Verónica Arguello

Federico Lobos

Frente de Izquierda