Elecciones 2026 en Luján de Cuyo: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Luján de Cuyo en estas elecciones 2026.
En el caso de Luján de Cuyo, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo
El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones 2026 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).
Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO). La alianza oficialista del departamento
