10 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
todo lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en Luján de Cuyo: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Luján de Cuyo.

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos, entre ellos Luján de Cuyo.

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos, entre ellos Luján de Cuyo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Luján de Cuyo en estas elecciones 2026.

Lee además
El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de La Paz por los próximos 4 años.
lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante
El 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos, entre ellos Santa Rosa. 
todo lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en Santa Rosa: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

En el caso de Luján de Cuyo, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo

El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2026 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO). La alianza oficialista del departamento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanallasino/status/2003556352699064351&partner=&hide_thread=false

  • Susana Mónica Maroto

  • Sergio Felipe Fiorentini

  • Raúl Gabriel Lima

  • María Micaela Franco

  • Marcos Luis Balzarelli

  • Viviana Hilda Balzarelli

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007502421883298254&partner=&hide_thread=false

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

  • Marcelo González

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

  • Emir Laurel

Partido Justicialista

  • Germán Kemmling

  • Cecilia Inés Luna Quintero

  • Morena Valentina Rodríguez Herrera

  • Jesús Oscar Manno

  • María José Prospiti

  • Juan Carlos Completa

Frente Patria (kirchnerismo)

  • Paloma Scalco
  • Bruno Ceschín

• Protectora Fuerza Política (solo presenta lista de candidatos en Luján)

  • Luciana Arenas

  • Roberto Lobos

  • Lourdes Videla

  • Guillermo Morsella

  • Verónica Arguello

  • Federico Lobos

Frente de Izquierda

  • Franco Rico
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026 en San Rafael: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

Santa Rosa: la exaliada de Flor Destéfanis que lidera lista propia con la mira puesta en 2027

La tercera es la vencida: el frente del kirchnerismo tiene nuevo nombre

Brasil dejará de representar a la Argentina ante el gobierno de Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de La Paz por los próximos 4 años.
lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Las Más Leídas

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén. video
Conducción peligrosa

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.
De qué se trata

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados

Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord.
Verano 2026

Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida
Grave

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida