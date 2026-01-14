Galardón internacional para dos municipios de Mendoza por sus gestiones

La Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo fueron distinguidas con la Certificación Oro What Works Cities 2025 , un reconocimiento internacional otorgado por Bloomberg Philanthropies que destaca a las ciudades más avanzadas en el uso estratégico de datos para la toma de decisiones públicas.

El anuncio se realizó en plaza Independencia , con la participación de los intendentes Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) y Esteban Allasino (Luján de Cuyo), quienes compartieron detalles del proceso que permitió alcanzar este logro, considerado uno de los más exigentes a nivel continental en materia de gestión pública basada en evidencia.

Con esta certificación, ambos municipios mendocinos se ubican entre las ciudades más avanzadas de América en la aplicación de datos para planificar, gestionar y mejorar políticas públicas. En la Argentina, hasta ahora, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había alcanzado este nivel de reconocimiento.

La Certificación Oro What Works Cities pone el foco en la transparencia, la planificación basada en evidencia, la gestión inteligente del presupuesto y el impacto real en la comunidad , evaluando el desempeño de los gobiernos locales a partir de estándares internacionales.

Durante la presentación, el intendente de la Ciudad de Mendoza subrayó el alcance provincial del logro y el trabajo sostenido de los equipos técnicos municipales.

Ulpiano Suarez, Certificación Oro What Works Cities 2025, 14-01-26 (01) La Ciudad de Mendoza fue galardonada con la Certificación Oro What Works Cities 2025. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

“Esta es una muy buena noticia no sólo para la Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo, sino para toda la provincia. Hoy podemos comunicar oficialmente la obtención de la Certificación Oro What Works Cities, otorgada por Bloomberg Philanthropies, un reconocimiento internacional a una forma de gestionar basada en datos y evidencia, con mayor transparencia y con las personas en el centro de cada decisión”, afirmó Suarez.

Además, destacó que “es el resultado de meses y años de trabajo de equipos técnicos comprometidos, que entienden que profesionalizar la gestión es fundamental para brindar mejores servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, y remarcó que alcanzar este nivel “es un orgullo y también un desafío para seguir elevando los estándares de gestión pública”.

Qué evalúa la Certificación Oro What Works Cities

El reconocimiento internacional analiza 43 criterios, que abarcan desde la gestión de datos y la transparencia, hasta la planificación basada en evidencia, el presupuesto inteligente y el impacto de las políticas públicas en la comunidad.

Obtener la Certificación Oro implica superar el 68% de esos criterios, un objetivo que solo 34 ciudades de todo el continente lograron desde la creación del programa, consolidando a Mendoza como una referencia regional en innovación y calidad de gestión pública.