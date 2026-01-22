Desigualdad territorial en Junín: expansión urbana, servicios colapsados y reclamos sin respuesta

El crecimiento urbano desordenado y la ausencia de servicios esenciales en barrios y distritos alejados conforman un panorama crítico en el departamento de Junín , según advierten referentes locales y vecinos. La mayoría de las obras ejecutadas en el departamento cuentan con financiamiento provincial, mientras que las iniciativas con recursos estrictamente municipales son escasas.

Las desigualdades territoriales son marcadas. El desarrollo se concentra principalmente en el centro urbano —especialmente en La Colonia y Junín—, aunque incluso allí persisten falencias estructurales. Barrios céntricos continúan con calles de tierra, sin asfalto ni urbanización completa, y a pocas cuadras del centro hay vecinos que padecen baja presión de agua , especialmente durante el verano, o directamente no acceden a cloacas debido al colapso del sistema.

El crecimiento poblacional en distritos como La Colonia, Junín y Los Barriales se dio de manera desproporcionada y sin un ordenamiento territorial claro. En muchos casos, se construyeron barrios sin urbanizar o con obras incompletas, como cordones sin veredas ni acequias, lo que genera inundaciones y calles intransitables ante lluvias. Esta expansión sin planificación termina por saturar servicios esenciales como el agua potable y las cloacas.

Ejemplos concretos abundan. En barrios históricos como Santa Rita y San Gabriel , los problemas de presión de agua se arrastran desde diciembre. En otros sectores, como la calle Pergamino en Los Barriales —donde funciona el reconocido Junín Punto Limpio —, los vecinos no tienen asfalto, transporte público ni acceso al agua potable , a pesar de que existe un proyecto aprobado hace años para un polo industrial sustentable que permanece paralizado.

La situación se agrava en zonas rurales y callejones de los distritos, donde los reclamos se repiten año tras año sin respuesta. En Carril Sud Alto Verde, límite entre Junín y San Martín, los vecinos denuncian falta de agua desde fines de diciembre, ausencia de luminarias, gas y cloacas.

Con la esperanza de ser escuchados, mediante comentarios en redes sociales los vecinos reclaman las obras y los servicios que necesitan, como también el mantenimiento de las calles, la gestión de residuos y la limpieza de acequias.

Junín basura residuos La falta de mantenimiento es una queja cotidiana de los vecinos de Junín.

En materia de salud, Junín no cuenta con un hospital propio. La atención de mayor complejidad depende de centros ubicados en departamentos vecinos, como el Hospital Perrupato (San Martín) o el Saporiti (Rivadavia). Cualquier emergencia grave requiere derivaciones, lo que dificulta el acceso oportuno, especialmente para quienes viven lejos del centro urbano.

El transporte público también representa una barrera: no existe tarifa plana y el costo del pasaje aumenta según la distancia. Vecinos de distritos alejados pueden llegar a gastar alrededor de $3.000 por viaje para acceder a hospitales u otros servicios en departamentos aledaños, lo que implica un fuerte impacto económico.

A este escenario se suma la tensión entre la crisis del sector productivo tradicional y el avance del mercado inmobiliario. Gran parte del antiguo cordón productivo fue loteado para emprendimientos privados, algunos de los cuales acceden a servicios que aún les son negados a barrios consolidados desde hace décadas.

Junín es el departamento más pequeño de Mendoza en superficie, pero las distancias internas se amplifican por la falta de infraestructura y la “invisibilización” de los distritos. En áreas rurales, el acceso a salud, educación y trabajo se vuelve cada vez más complejo.

Tras cerca de dos décadas de una misma gestión municipal, vecinos y referentes advierten que, si bien el departamento creció, lo hizo de forma desigual y sin un mantenimiento adecuado, incluso en el casco urbano. “Los reclamos se repiten campaña tras campaña”, señalan, con la expectativa de que la visibilización de estas problemáticas impulse finalmente respuestas concretas.