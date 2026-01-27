El Gobierno nacional habilitó a militares en actividad a ocupar cargos en Defensa.

El Gobierno nacional habilitó al personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en actividad para cumplir funciones en el Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad. Lo hizo modificando la Ley 19.101, a través del DNU 34/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en la cartera no computara como servicio efectivo, lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave, señaló el Decreto de Necesidad y Urgencia.

“Esta decisión permite que el Ministerio cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar ”, informó el Gobierno, que indicó que la urgencia de la medida responde a "la necesidad operativa de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante".

El decreto "se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa" y "corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo", informó Noticias Argentinas.

La modificación no introduce privilegios ni altera los aspectos sustanciales de la carrera militar y no será aplicable a oficiales que hayan alcanzado los grados de teniente general, almirante o brigadier general, ni a quienes se hayan desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto o jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, por tratarse de instancias que representan la culminación de la carrera.

"La formación y la experiencia propias de la carrera militar son esenciales para la planificación y conducción de la defensa nacional", señaló Carlos Presti, a cargo del Ministerio, a través de un comunicado oficial.