Argentina logró en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales.

El Gobierno nacional, más precisamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en el 2025 hubo un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas.

Además, se produjo un aumento del 9% en el valor, llegando a 52.337 millones de dólares , según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de estadísticas del INDEC.

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada , girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024.

Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Datos clave del comercio exterior

132 productos alcanzaron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años .

Estos productos representaron el 36,5% del volumen total exportado, equivalente a 42 millones de toneladas.

Productos con récords de exportación

Granos de trigo

Poroto de soja

Aceite de soja

Aceite de girasol

Maní

Azúcar de caña

Maderas aserradas

Rollizos

Moluscos congelados

Sebo bovino

Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada

Alimentos balanceados para animales

Miel

Jugo de limón

Vermut

Margarina

Semillas de trébol

Queso pasta azul

Pastas alimenticias rellenas

Productos de mostaza

Entre otros productos

Principales destinos de exportación

China

Vietnam

Brasil

Perú

Arabia

Malasia

India

Chile

Indonesia

Argelia

Estos 10 destinos representaron más del 58% del volumen exportado.