25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tendencia

Argentina logró en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en 2025 y el Gobierno nacional aseguró que las políticas acompañan la inserción internacional.

Argentina logró en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales.

Argentina logró en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional, más precisamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en el 2025 hubo un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas.

Además, se produjo un aumento del 9% en el valor, llegando a 52.337 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de estadísticas del INDEC.

Lee además
Crisis de la vitivinicultura: cambios culturales, factores económicos y posibles alternativas
Industria

Crisis de la vitivinicultura: cambios culturales, factores económicos y posibles alternativas
Identidad argentina en una botella: un vermut mendocino logra su primera exportación
Venta internacional

Identidad argentina en una botella: un vermut mendocino logró su primera exportación

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024.

Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Datos clave del comercio exterior

  • 132 productos alcanzaron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años.

  • Estos productos representaron el 36,5% del volumen total exportado, equivalente a 42 millones de toneladas.

Productos con récords de exportación

  • Granos de trigo

  • Poroto de soja

  • Aceite de soja

  • Aceite de girasol

  • Maní

  • Azúcar de caña

  • Maderas aserradas

  • Rollizos

  • Moluscos congelados

  • Sebo bovino

  • Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada

  • Alimentos balanceados para animales

  • Miel

  • Jugo de limón

  • Vermut

  • Margarina

  • Semillas de trébol

  • Queso pasta azul

  • Pastas alimenticias rellenas

  • Productos de mostaza

  • Entre otros productos

Principales destinos de exportación

  • China

  • Vietnam

  • Brasil

  • Perú

  • Arabia

  • Malasia

  • India

  • Chile

  • Indonesia

  • Argelia

Estos 10 destinos representaron más del 58% del volumen exportado.

Temas
Seguí leyendo

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

Cosecha histórica de trigo y cebada: más producción y un fuerte salto exportador

Inflación amesetada: por qué la "última milla" puede complicar la estrategia de Javier Milei

Las claves para mejorar la situación de la vitivinicultura: menos presión fiscal y mejores tasas de créditos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 25 de enero de 2026

La amenaza de Trump a Canadá: arancel del 100% si avanza en su acuerdo comercial con China

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados

Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico

LO QUE SE LEE AHORA
Las claves para mejorar la situación de la vitivinicultura: menos presión fiscal y mejores tasas de créditos
¿Hay crisis?

Las claves para mejorar la situación de la vitivinicultura: menos presión fiscal y mejores tasas de créditos

Las Más Leídas

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

San Rafael celebró su Vendimia con Tierra de Sueños, un show histórico de baile, tecnología y alegría
Lo que dejó

San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.
El clima

Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza