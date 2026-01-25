Argentina logró en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales.

Por Sitio Andino Economía 25 de enero de 2026 - 11:05
El Gobierno nacional, más precisamente la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en el 2025 hubo un incremento de las agroindustriales del exportaciones 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas.
Además, se produjo un
aumento del 9% en el valor, llegando a 52.337 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de estadísticas del INDEC.
Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados,
representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada , girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.
En tanto, del total,
31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024.
Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.
A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que
18 fueron récord de los últimos 10 años. Datos clave del comercio exterior 132 productos alcanzaron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años.
Estos productos representaron el
36,5% del volumen total exportado, equivalente a 42 millones de toneladas. Productos con récords de exportación
Granos de trigo
Poroto de soja
Aceite de soja
Aceite de girasol
Maní
Azúcar de caña
Maderas aserradas
Rollizos
Moluscos congelados
Sebo bovino
Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada
Alimentos balanceados para animales
Miel
Jugo de limón
Vermut
Margarina
Semillas de trébol
Queso pasta azul
Pastas alimenticias rellenas
Productos de mostaza
Entre otros productos
Principales destinos de exportación
China
Vietnam
Brasil
Perú
Arabia
Malasia
India
Chile
Indonesia
Argelia
Estos 10 destinos representaron más del 58% del volumen exportado.