24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Bolsillos flacos

Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico

Es la cifra más alta desde que el Banco Central mide la serie en 2010. Los motivos por los que los tomadores de crédito no se pueden pagar.

Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico.

Alerta en la economía doméstica: la morosidad en créditos personales marcó un récord histórico.

Por Sitio Andino Economía

La ecuación de bolsillos flacos y precios altos comenzó a impactar de lleno en el sistema bancario. Según NA, los últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman que la morosidad en los créditos personales rompió una barrera histórica: el incumplimiento ya supera el 10%.

Un nivel que no se registraba desde el inicio de la serie estadística en 2010. El fenómeno responde a una lógica implacable de la economía doméstica: con salarios que pierden la carrera contra la inflación y un desempleo en ascenso, las deudas financieras se convierten en el primer eslabón de corte en la cadena de pagos de las familias.

Lee además
El crédito con fintech crece fuertemente y acumula morosidad.
Crisis Económica

Crédito caro y fintech: el nuevo mapa del endeudamiento en los hogares argentinos
Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Los tomadores de crédito no pueden pagar

El informe de la autoridad monetaria, ratificado por análisis privados como el de la consultora Inserción Argentina (@iargentinag), expone que el nivel de mora continúa su tendencia alcista tanto en el endeudamiento de los hogares como en el de las empresas.

Sin embargo, el dato más alarmante se da en las líneas de consumo personal, donde el 11% de los tomadores de crédito ya no está pudiendo cumplir con sus obligaciones. Este porcentaje marca un hito negativo, superando los registros de crisis anteriores y encendiendo luces amarillas en las entidades financieras por el riesgo de incobrabilidad.

La situación refleja el agotamiento de los "ahorros" y la imposibilidad de muchos usuarios de refinanciar pasivos en un contexto donde el costo de vida absorbe la totalidad de los ingresos disponibles.

Endurecimiento de los estándares crediticios

El informe también vinculó la evolución de estos indicadores con cambios en el comportamiento de las entidades financieras. Según consignó, "en los dos últimos trimestres de 2025 se registró un endurecimiento de los estándares de originación crediticia", principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. El organismo describió esta dinámica como consistente con una respuesta prudencial frente al incremento del riesgo crediticio.

Temas
Seguí leyendo

Primera licitación en pesos de 2026: Finanzas renueva $9,6 billones en medio de la volatilidad de tasas

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

Avanza la apertura del mercado chino para la ciruela del Sur mendocino

Crisis de la vitivinicultura: cambios culturales, factores económicos y posibles alternativas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero de 2026

Trabajadores niegan una crisis estructural en la vitivinicultura argentina

Autoridades provinciales inspeccionaron el proyecto de cobre "El Seguro" en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

Las Más Leídas

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini video
¿Fin del amor o escándalo?

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Fuerte temporal con lluvia y granizo afectó a algunas localidades de Mendoza.
Fotos y videos

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Virginia Gómez Coronel, la reina que honra su historia y el alma de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia