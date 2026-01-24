La amenaza de Trump a Canadá: arancel del 100% si avanza en su acuerdo comercial con China

La amenaza de Donald Trump a Canadá: arancel del 100% si avanza en su acuerdo comercial con China.

Por Sitio Andino Economía







Donald Trump volvió a hacer uso de los aranceles para presionar en el tablero geopolítico: esta vez, el mandatario estadounidense amenazó a Canadá con imponer un arancel del 100% a todas las importaciones si avanza en su acuerdo comercial con China.

Donald Trump vuelve a amenazar a Canadá ante el avance de China "Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", advirtió el presidente estadounidense.

El anuncio entre China y Canadá fue sellado el pasado 16 de enero. El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó al mismo de "histórico", en el marco de una "nueva asociación estratégica" con el gigante asiático.

Como es costumbre, Trump comunicó su amenaza a través de su cuenta personal en Truth Social. Allí, el mandatario retomó la estrategia de los aranceles como poder de fuego en el tablero geopolítico.

"China se comerá a Canadá", denunció el republicano, quien advirtió que esto destruirá "sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".