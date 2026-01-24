24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este sábado 24 de enero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.455 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.405.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero de 2026.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero de 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 22 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 22 de enero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 24 de enero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.465;
  • Para la venta a $1.485.
DÓLAR - 23 DE ENERO 2026

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 24 de enero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.466,92 para la compra;
  • A $1.470,17 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.510,02 para la compra;
  • A $1.535 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.826,50 para la compra;
  • A $1.891,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 24 de enero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.635 para la compra;
  • En $1.735 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $604 para la compra;
  • A $1.655,60 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 20 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 18 de enero de 2026

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 17 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Importante encuentro en el Sur para evaluar el ingreso de la ciruela mendocina al mercado chino. video
Exportaciones

Avanza la apertura del mercado chino para la ciruela del Sur mendocino

Las Más Leídas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini video
¿Fin del amor o escándalo?

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Fuerte temporal con lluvia y granizo afectó a algunas localidades de Mendoza.
Fotos y videos

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio