Cosecha histórica de trigo y cebada: más producción y un fuerte salto exportador

La campaña agrícola 2025/26 se encamina a cerrar con resultados sobresalientes, impulsada por una cosecha récord de trigo y la mejor trilla de cebada de la última década. En conjunto, ambos cultivos podrían aportar cerca de US$4.700 millones en exportaciones .

Esa cifra implicaría un incremento de alrededor de US$1.000 millones frente al ciclo previo, cuando el complejo triguero-cebadero generó US$3.688 millones , según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Las proyecciones, tanto del sector público como privado, coinciden en que la producción de trigo se ubicaría entre 26,8 y 27,8 millones de toneladas , lo que representa un crecimiento interanual de entre 44% y 50% y marca un nuevo máximo histórico para el cultivo.

En el caso de la cebada , cuya cosecha finalizó la semana pasada, el volumen recolectado se estima entre 5,4 y 5,6 millones de toneladas , el registro más elevado de los últimos diez años.

El factor decisivo de la campaña estuvo en los rendimientos, que mostraron desempeños excepcionales. El último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que el rinde promedio nacional del trigo alcanzó los 43,4 quintales por hectárea, mientras que el de la cebada llegó a 46,6 qq/ha, configurando los mejores valores históricos para ambos cultivos.

Las condiciones climáticas jugaron un rol central en este resultado. Las lluvias acompañaron al desarrollo de los cereales desde la siembra hasta las etapas finales del ciclo, con acumulados significativos durante el invierno y la primavera. A esto se sumó una mayor decisión de los productores por apostar a los cereales, en especial al trigo —que amplió su superficie sembrada en 400.000 hectáreas—, junto con una fuerte inversión en tecnología.

Exportaciones por encima de los 20 millones de toneladas

El volumen obtenido se traduce en elevados saldos exportables, informó Clarín. De acuerdo con las estimaciones oficiales del último informe mensual agrícola, la campaña 2025/26 permitiría exportar 17,5 millones de toneladas de trigo, luego de destinar unas 7 millones al consumo interno y 1 millón a semilla. En tanto, las ventas externas de cebada se proyectan en 4,2 millones de toneladas.