20 de enero de 2026
Identidad argentina en una botella: un vermut mendocino logró su primera exportación

La marca se consolida en el mercado interno, mientras busca expandirse en la región. El camino para alcanzar la exportación.

Prensa Gobierno de Mendoza
Un grupo de amigos de todo el país eligió a Mendoza para producir su propia marca de vermut. El crecimiento progresivo permitió que lograran su primer venta al exterior y así llegaron a Chile. Vermut Federal concretó su primera exportación desde Mendoza y busca seguir sumando hitos.

“Para nosotros, cruzar las fronteras por primera vez con el vermut significa un gran objetivo y también un desafío”, explicó Manuel Ortega, uno de los socios de Vermut Federal. “Es un espacio desconocido que ahora empezamos a explorar, con la expectativa de que el producto se mueva, se consuma y guste, especialmente en las barras de los bares, restaurantes y puntos de venta”, señaló.

El desembarco en Chile representa el inicio de una nueva etapa para la marca, que rinde homenaje a la mixtura de “ser argentino” tanto en su receta como en su identidad visual. La empresa trabaja de manera articulada con ProMendoza y ha participado en ferias internacionales, como las realizadas en Perú, además de integrar acciones de promoción del comercio exterior de bebidas y destilados mendocinos.

El crecimiento de la marca también fue respaldado por importantes reconocimientos. En los World Drink Awards 2025, Vermut Federal obtuvo una medalla de bronce para su variedad rosso y dos medallas de plata por el diseño de su etiqueta.

Además, recibió una medalla de oro en el concurso internacional Vinus, que se realiza en Mendoza. “Que la etiqueta haya sido premiada es muy significativo, porque representa nuestros paisajes, nuestra cultura y mucha argentinidad. Nos demuestra que hay lugar para más productos argentinos de calidad en el mundo”, destacó Ortega.

El último año fue especialmente positivo para la empresa. Entre los principales hitos se destacan la primera exportación, el ingreso a cadenas de comercialización como Coto y a plataformas como PedidosYa, el crecimiento de las ventas a nivel nacional y una fuerte agenda de acciones de relacionamiento empresarial. A eso se sumó el reconocimiento internacional obtenido en Inglaterra, que reforzó el posicionamiento de la marca.

De cara al futuro, los dueños de Vermut Federal planean lanzar nuevos productos, con presentaciones previstas para marzo y septiembre, y continuar ampliando su equipo comercial. “Estos logros motivan mucho al equipo. La idea es seguir creciendo, consolidarnos y llegar a más lugares”, explicó el socio.

Vermut Federal directo a Chile.

La identidad federal se refleja en sus insumos:

  • El vino proviene de Mendoza,
  • La yerba mate, de Misiones,
  • El alcohol, de Córdoba,
  • La manzanilla, de Neuquén,
  • El mosto de pera, de Río Negro, entre otros ingredientes.

Cuando abrís una botella de Vermut Federal, estás tomando el trabajo de productores de distintas partes del país.

Uno de los diferenciales de esta bebida es su versatilidad y su identidad. Inspirado en los vermuts tradicionales españoles, pero con un marcado toque argentino, se destaca por su tomabilidad y por adaptarse tanto al consumo solo como a la coctelería, con soda o tónica. “Es un producto amigable, que se siente conocido aunque sea nuevo, y que representa la nostalgia, la amistad y la unión”, afirmó Ortega.

