El plan legislativo del Gobierno nacional: reformas, Mercosur–UE y pulseada fiscal. Foto: Presidencia

Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional activará esta semana la maquinaria legislativa con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas durante las sesiones extraordinarias de febrero. En ese marco, la principal novedad pasa por un cambio de estrategia respecto del tratado comercial internacional: según supo NA, es “altamente probable” que el Ejecutivo envíe el acuerdo Mercosur–Unión Europea directamente al Senado, descartando su ingreso inicial por la Cámara de Diputados.

Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio formal de las sesiones extraordinarias, previsto para el 2 de febrero. El encuentro será clave para ordenar la hoja de ruta parlamentaria del oficialismo.

Reforma laboral y Ley de Glaciares, en la agenda del Senado En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar su sanción definitiva en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para “blindar” los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

En paralelo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores dialoguistas —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por ahora compensaciones por fuera del Presupuesto.

Mercosur–UE y control del poroteo legislativo Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del acuerdo birregional, la administración de Javier Milei mantiene la decisión de avanzar sin esperar a Bruselas. “Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa”, aseguran en Casa de Gobierno, con la intención de que la Argentina sea el primer país en validar internamente el tratado. La estrategia legislativa apunta a replicar el esquema del Presupuesto 2026, centralizando el diálogo en la mesa política y delegando el poroteo fino en Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).