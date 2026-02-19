19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mirá como se instalan en el interior del cráter

Avanza la ampliación de la red de control del volcán Peteroa

El Estado invierte en sensores y monitoreo online para garantizar información en tiempo real del volcán ubicado al oeste de Malargüe. Los datos obtenidos se comparten con Chile.

Estaciones de monitoreo en el cráter del volcán Peteroa (Gentileza).

Estaciones de monitoreo en el cráter del volcán Peteroa (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La ampliación de la red de monitoreo del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa avanza con una inversión superior a 280 mil dólares en instrumental de última generación. El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), junto a Defensa Civil y la Municipalidad de Malargüe, fortalece el sistema de alerta temprana tras la actividad registrada en 2025 en el volcán.

Embed - Malargüe-Volcán Peteroa

El director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García, explicó a SITIO ANDINO que la nueva campaña de ampliación de la red de monitoreo del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa responde a la necesidad de optimizar los sistemas de alerta temprana, incluso cuando la actividad haya disminuido. El macizo, ubicado en el límite con Chile, redujo su dinámica eruptiva tras declararse el alerta amarilla en el segundo semestre de 2025, pero esa situación dejó en evidencia la importancia de reforzar la infraestructura tecnológica disponible.

Lee además
verano en la ciudad: record de participacion y un cierre con miles de mendocinos
balance

Verano en la Ciudad: récord de participación y un cierre con miles de mendocinos
Los trabajadores reclaman la intervención urgente de las autoridades laborales y judiciales video
Video

Trabajadores golondrina denuncian explotación laboral en General Alvear: "Nos amenazaron de muerte"
Embed - MONITOREO COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN PETEROA

Monitoreo on line del volcán

La inversión, que supera los 280 mil dólares, permitió incorporar una red de sensores electrónicos de última generación, entre ellos sismógrafos de alta sensibilidad, cámaras de video de transmisión continua, equipos de medición de deformación del terreno y modernos analizadores de gases volcánicos. Estos dispositivos posibilitan un seguimiento más preciso de los parámetros sísmicos, geoquímicos y geodésicos, variables fundamentales para anticipar cambios en el comportamiento del volcán.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.22.15

García detalló que toda la información recolectada se transmite en tiempo real desde un nodo instalado en la base del volcán, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Malargüe, hacia el centro de observación en Buenos Aires, donde especialistas monitorean de manera permanente la evolución del sistema. A su vez, esos datos son remitidos a las autoridades de Protección Civil en los niveles local, provincial y nacional, garantizando una cadena de comunicación directa y eficiente.

Colaboración interinstitucional para la observación del volcán Peteroa

Durante los últimos días, helicópteros del Cuerpo de Aviación Policial y camiones municipales trasladaron el sofisticado instrumental hasta la zona cordillerana, brindando apoyo logístico en condiciones de alta montaña. García subrayó que la información estará disponible para el municipio y la provincia, reforzando la transparencia y el acceso a datos clave para la población.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 13.44.44

En ese marco, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, visitó el volcán junto al intendente Celso Jaque y funcionarios provinciales para observar los trabajos realiza el OAVV, dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Rus destacó el nuevo convenio que permitió instalar cinco estaciones de monitoreo permanente, incluyendo equipos para medir el pH del agua de la zona. Esta herramienta aportará una auditoría continua sobre la calidad hídrica, brindando mayor seguridad a los pobladores rurales y a los habitantes de Malargüe ante cualquier eventual impacto derivado de la actividad volcánica.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.22.20
Sebastián García, Celso Jaque y Mercedes Rus en la base del volcán Peteroa.

Sebastián García, Celso Jaque y Mercedes Rus en la base del volcán Peteroa.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén sumó 155 nuevos propietarios: cómo son las casas que se entregaron en Buena Nueva

La Vendimia llega a Lavalle: los 18 departamentos mostrarán su identidad en el Paseo Federal

Presentaron nuevas líneas de crédito y asistencia para productores ganaderos y vitivinícolas

General Alvear: el distrito de Bowen celebrará una nueva edición del Festival Nacional de la Ciruela

San Rafael: habilitaron el tránsito por el paso Pobre Diablo, tras las consecuencias por las tormentas

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 18 al 21 de febrero

Malargüe superó el 80% de ocupación en Carnaval y oxigenó la temporada de verano

Tras accidente en Malargüe, un menor fue trasladado de urgencia a San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Los trabajadores reclaman la intervención urgente de las autoridades laborales y judiciales video
Video

Trabajadores golondrina denuncian explotación laboral en General Alvear: "Nos amenazaron de muerte"

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

La mayoría de los servicios estatales se prestan con normalidad.
Contra la reforma laboral

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Chile: según Carabineros, el accidente se produjo cuando el conductor perdió el control y volcó. 
Hay múltiples heridos

Pánico y tensión en una ruta de Chile: explotó un camión con gas y dejó tres muertos