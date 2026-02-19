Avanza la ampliación de la red de control del volcán Peteroa

Estaciones de monitoreo en el cráter del volcán Peteroa (Gentileza).

La ampliación de la red de monitoreo del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa avanza con una inversión superior a 280 mil dólares en instrumental de última generación. El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), junto a Defensa Civil y la Municipalidad de Malargüe, fortalece el sistema de alerta temprana tras la actividad registrada en 2025 en el volcán.

Embed - Malargüe-Volcán Peteroa El director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García, explicó a SITIO ANDINO que la nueva campaña de ampliación de la red de monitoreo del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa responde a la necesidad de optimizar los sistemas de alerta temprana, incluso cuando la actividad haya disminuido. El macizo, ubicado en el límite con Chile, redujo su dinámica eruptiva tras declararse el alerta amarilla en el segundo semestre de 2025, pero esa situación dejó en evidencia la importancia de reforzar la infraestructura tecnológica disponible.

Embed - MONITOREO COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN PETEROA Monitoreo on line del volcán La inversión, que supera los 280 mil dólares, permitió incorporar una red de sensores electrónicos de última generación, entre ellos sismógrafos de alta sensibilidad, cámaras de video de transmisión continua, equipos de medición de deformación del terreno y modernos analizadores de gases volcánicos. Estos dispositivos posibilitan un seguimiento más preciso de los parámetros sísmicos, geoquímicos y geodésicos, variables fundamentales para anticipar cambios en el comportamiento del volcán.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.22.15 García detalló que toda la información recolectada se transmite en tiempo real desde un nodo instalado en la base del volcán, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Malargüe, hacia el centro de observación en Buenos Aires, donde especialistas monitorean de manera permanente la evolución del sistema. A su vez, esos datos son remitidos a las autoridades de Protección Civil en los niveles local, provincial y nacional, garantizando una cadena de comunicación directa y eficiente.

Colaboración interinstitucional para la observación del volcán Peteroa Durante los últimos días, helicópteros del Cuerpo de Aviación Policial y camiones municipales trasladaron el sofisticado instrumental hasta la zona cordillerana, brindando apoyo logístico en condiciones de alta montaña. García subrayó que la información estará disponible para el municipio y la provincia, reforzando la transparencia y el acceso a datos clave para la población. WhatsApp Image 2026-02-19 at 13.44.44 En ese marco, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, visitó el volcán junto al intendente Celso Jaque y funcionarios provinciales para observar los trabajos realiza el OAVV, dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Rus destacó el nuevo convenio que permitió instalar cinco estaciones de monitoreo permanente, incluyendo equipos para medir el pH del agua de la zona. Esta herramienta aportará una auditoría continua sobre la calidad hídrica, brindando mayor seguridad a los pobladores rurales y a los habitantes de Malargüe ante cualquier eventual impacto derivado de la actividad volcánica. WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.22.20 Sebastián García, Celso Jaque y Mercedes Rus en la base del volcán Peteroa.

