Secundaria a distancia: récord de adultos que buscan terminar sus estudios de forma virtual.

El sistema de aulas virtuales, impulsado por la Dirección General de Escuelas, consolidó su relevancia en la provincia de Mendoza como una herramienta clave para terminar laSecundaria. Desde la apertura de inscripciones, la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos registró a más de 2.000 preinscriptos.
Secundaria virtual: proceso de ingreso y ambientación
Antes del inicio de clases, los aspirantes deben cumplir con una serie de instancias obligatorias de orientación:
Entrevistas virtuales: durante febrero y marzo, se llevan adelante encuentros remotos para evaluar la situación pedagógica de cada alumno.
Período de ambientación: desde el 25 de febrero hasta el 13 de marzo, se realizan jornadas de bienvenida donde se instruye a los estudiantes sobre el uso de la plataforma y los requisitos académicos.
Inicio de cursado: el 16 de marzo comenzará el dictado efectivo de los distintos espacios curriculares.
Requisitos y documentación
Para formalizar la matrícula, quienes hayan realizado la preinscripción deben cargar su documentación en formato digital, dada la naturaleza remota del programa. Los requisitos indispensables son:
Certificado Analítico incompleto (gestionado en la escuela de origen).
Fotocopia del DNI.
Partida de nacimiento.
Dinámica del cursado virtual
El modelo pedagógico se apoya íntegramente en la plataforma Escuela Digital Mendoza. Si bien la modalidad permite una mayor autonomía, desde la DGE aclararon que los alumnos deberán participar de encuentros virtuales obligatorios que se informarán oportunamente. Para sostener el cursado, es requisito fundamental contar con un dispositivo con acceso a internet.
Finalmente, las autoridades recordaron que esta opción convive con las modalidades presenciales (CENS) que funcionan en todo el territorio provincial, asegurando diversas alternativas para quienes deseen completar su escolaridad obligatoria.
Para tener en cuenta:
¿Quiénes pueden inscribirse en esta modalidad virtual?
La propuesta está destinada a jóvenes y adultos (mayores de 18 años) que residan en la provincia de Mendoza y que, por diversos motivos, tengan su escolaridad secundaria incompleta.
¿Qué requisitos técnicos se necesitan para cursar?
Al ser una modalidad 100% remota a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, los estudiantes deben contar con un dispositivo (computadora, tablet o celular con capacidad de navegación) y una conexión a internet estable.
¿El título obtenido tiene la misma validez que el presencial?
Sí. El título que otorga la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de esta modalidad tiene validez nacional y es exactamente el mismo que se obtiene en los Centros de Educación Secundaria (CENS) presenciales. Los egresados quedan habilitados para continuar estudios superiores o presentarlo ante cualquier requerimiento laboral.