Secundaria a distancia: récord de adultos que buscan terminar sus estudios de forma virtual.

El sistema de aulas virtuales, impulsado por la Dirección General de Escuelas, consolidó su relevancia en la provincia de Mendoza como una herramienta clave para terminar la Secundaria . Desde la apertura de inscripciones, la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos registró a más de 2.000 preinscriptos .

La iniciativa está diseñada para aquellos mendocinos que, por motivos laborales o personales, no pudieron concluir sus estudios en el sistema tradicional . Según el cronograma oficial, el ciclo lectivo iniciará formalmente el próximo 16 de marzo a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza .

Antes del inicio de clases, los aspirantes deben cumplir con una serie de instancias obligatorias de orientación:

Secundaria virtual: la modalidad está diseñada para estudiantes que no pueden adaptarse al modelo tradicional.

Para formalizar la matrícula, quienes hayan realizado la preinscripción deben cargar su documentación en formato digital, dada la naturaleza remota del programa. Los requisitos indispensables son:

Inicio de cursado: el 16 de marzo comenzará el dictado efectivo de los distintos espacios curriculares.

Período de ambientación: desde el 25 de febrero hasta el 13 de marzo, se realizan jornadas de bienvenida donde se instruye a los estudiantes sobre el uso de la plataforma y los requisitos académicos.

Entrevistas virtuales: durante febrero y marzo, se llevan adelante encuentros remotos para evaluar la situación pedagógica de cada alumno.

Certificado Analítico incompleto (gestionado en la escuela de origen).

Fotocopia del DNI .

Partida de nacimiento.

El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo.

Dinámica del cursado virtual

El modelo pedagógico se apoya íntegramente en la plataforma Escuela Digital Mendoza. Si bien la modalidad permite una mayor autonomía, desde la DGE aclararon que los alumnos deberán participar de encuentros virtuales obligatorios que se informarán oportunamente. Para sostener el cursado, es requisito fundamental contar con un dispositivo con acceso a internet.

Los alumnos deberán participar de encuentros virtuales obligatorios.

Finalmente, las autoridades recordaron que esta opción convive con las modalidades presenciales (CENS) que funcionan en todo el territorio provincial, asegurando diversas alternativas para quienes deseen completar su escolaridad obligatoria.

Para tener en cuenta:

¿Quiénes pueden inscribirse en esta modalidad virtual?

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos (mayores de 18 años) que residan en la provincia de Mendoza y que, por diversos motivos, tengan su escolaridad secundaria incompleta.

¿Qué requisitos técnicos se necesitan para cursar?

Al ser una modalidad 100% remota a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, los estudiantes deben contar con un dispositivo (computadora, tablet o celular con capacidad de navegación) y una conexión a internet estable.

¿El título obtenido tiene la misma validez que el presencial?

Sí. El título que otorga la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de esta modalidad tiene validez nacional y es exactamente el mismo que se obtiene en los Centros de Educación Secundaria (CENS) presenciales. Los egresados quedan habilitados para continuar estudios superiores o presentarlo ante cualquier requerimiento laboral.