Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

Ver a un perro detenerse a masticar pasto en medio de un paseo es una escena muy común entre quienes tienen mascotas. Aunque puede parecer extraño, este comportamiento es natural y, en la mayoría de los casos, no representa un peligro . Sin embargo, entender por qué lo hace puede ayudarte a cuidar mejor su bienestar y prevenir posibles molestias.

Los especialistas en comportamiento animal explican que entre el 70% y el 80% de los perros come pasto al menos una vez en su vida , y las razones pueden variar. Algunas responden a cuestiones digestivas, mientras que otras están más vinculadas con la curiosidad o el entorno.

Cuando un perro se detiene a comer césped, no siempre lo hace por hambre . Existen varios motivos posibles, entre ellos:

Si después de comer pasto tu perro vomita una sola vez y sigue activo, no suele ser motivo de alarma. En cambio, si el comportamiento se repite con frecuencia o se acompaña de otros síntomas —como apatía, pérdida de apetito o diarrea—, lo más recomendable es consultar con el veterinario.

perro comiendo pasto, mascota.png Mascotas | Si ves a tu perro comiendo pasto, prestá atención a su comportamiento posterior

Mascota bajo supervisión: cuidados y precauciones

Más allá del motivo, es fundamental controlar qué tipo de pasto consume tu mascota. En parques, plazas o espacios públicos, el césped puede estar tratado con pesticidas o fertilizantes que resultan tóxicos. Por eso, la prevención es clave.

peroo, masticando pasto, mascota Esta conducta de tu mascota no siempre es preocupante

Algunas recomendaciones útiles son:

Evitar que coma pasto en cualquier lugar.

Observar su conducta después de hacerlo.

Asegurarse de que su dieta sea equilibrada y rica en fibra.

Consultar al veterinario si el hábito se vuelve repetitivo o compulsivo.

Cada mascota es diferente, y conocer sus rutinas te permitirá detectar a tiempo cambios en su salud o comportamiento. En Mendoza, donde los espacios verdes son parte del día a día, estas precauciones ayudan a disfrutar de los paseos sin riesgos.