15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Conducta animal

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

Si tu perro come pasto durante los paseos, podría estar revelando algo sobre su salud o su conducta. Descubrí qué significa este hábito en tu mascota.

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

 Por Analía Martín

Ver a un perro detenerse a masticar pasto en medio de un paseo es una escena muy común entre quienes tienen mascotas. Aunque puede parecer extraño, este comportamiento es natural y, en la mayoría de los casos, no representa un peligro. Sin embargo, entender por qué lo hace puede ayudarte a cuidar mejor su bienestar y prevenir posibles molestias.

Los especialistas en comportamiento animal explican que entre el 70% y el 80% de los perros come pasto al menos una vez en su vida, y las razones pueden variar. Algunas responden a cuestiones digestivas, mientras que otras están más vinculadas con la curiosidad o el entorno.

Lee además
Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo
El tiempo según los perros

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo
Cómo saber si tu gato está envejeciendo: señales según los expertos
Salud felina

Cómo saber si tu gato está envejeciendo: señales según los expertos

Las causas más comunes detrás de este hábito

Cuando un perro se detiene a comer césped, no siempre lo hace por hambre. Existen varios motivos posibles, entre ellos:

  • Problemas digestivos leves: algunos perros comen pasto para provocar el vómito y aliviar molestias estomacales.
  • Falta de fibra en la dieta: el pasto puede ayudar a compensar una alimentación baja en vegetales.
  • Exploración del entorno: los perros jóvenes o curiosos lo hacen por simple interés olfativo o sensorial.
  • Estrés o aburrimiento: si pasa mucho tiempo solo o sin actividades, puede usar esta acción como distracción.

Si después de comer pasto tu perro vomita una sola vez y sigue activo, no suele ser motivo de alarma. En cambio, si el comportamiento se repite con frecuencia o se acompaña de otros síntomas —como apatía, pérdida de apetito o diarrea—, lo más recomendable es consultar con el veterinario.

perro comiendo pasto, mascota.png
Mascotas | Si ves a tu perro comiendo pasto, prest&aacute; atenci&oacute;n a su comportamiento posterior

Mascotas | Si ves a tu perro comiendo pasto, prestá atención a su comportamiento posterior

Mascota bajo supervisión: cuidados y precauciones

Más allá del motivo, es fundamental controlar qué tipo de pasto consume tu mascota. En parques, plazas o espacios públicos, el césped puede estar tratado con pesticidas o fertilizantes que resultan tóxicos. Por eso, la prevención es clave.

peroo, masticando pasto, mascota
Esta conducta de tu mascota no siempre es preocupante

Esta conducta de tu mascota no siempre es preocupante

Algunas recomendaciones útiles son:

  • Evitar que coma pasto en cualquier lugar.
  • Observar su conducta después de hacerlo.
  • Asegurarse de que su dieta sea equilibrada y rica en fibra.
  • Consultar al veterinario si el hábito se vuelve repetitivo o compulsivo.

Cada mascota es diferente, y conocer sus rutinas te permitirá detectar a tiempo cambios en su salud o comportamiento. En Mendoza, donde los espacios verdes son parte del día a día, estas precauciones ayudan a disfrutar de los paseos sin riesgos.

Temas
Seguí leyendo

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

Aumentan los casos de leishmaniasis visceral en perros: cómo proteger a tu mascota

Una buena para las mascotas: una universidad pública adquiere el primer tomógrafo computado

Cómo prepararte para adoptar un gato como tu primera mascota

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

Cómo hacer juguetes para gato y perro con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto

Cómo cortarle las uñas a tu perro sin estrés ni frustración

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este miércoles 15 de octubre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 15 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez