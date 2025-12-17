17 de diciembre de 2025
Tunuyán y The Vines Foundation refuerzan la atención veterinaria gratuita

El operativo en Tunuyán se desarrolla en distintos puntos del departamento y continuará durante las próximas semanas.

Atención veterinaria en Tunuyán.

El Municipio de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, continúa con el operativo de atención veterinaria gratuita en distintos puntos del departamento. Esta semana, la unidad móvil estará presente en:

Jueves 18 de diciembre en la Plaza departamental General San Martín de Tunuyán

En cada jornada se brindarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, desde las 9.00 horas.

El programa funciona bajo un esquema presencial: los turnos se otorgan por orden de llegada, con un cupo limitado de intervenciones por día y un animal por persona. Para las castraciones, se solicita que los animales tengan 12 horas de ayuno, condición indispensable para realizar la cirugía de manera segura.

Con estas acciones, el municipio busca acercar servicios básicos de salud animal a las familias, fortalecer la tenencia responsable, prevenir enfermedades y reducir la reproducción no planificada.

Las próximas fechas y puntos de atención serán informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Tunuyán.

