Tunuyán: empleados municipales se capacitaron durante todo el año en gestión responsable y reciclaje

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tunuyán culminó hoy, con la entrega de certificados en el Parque de la Lombardía, en el Espacio Bío Río, la capacitación interna sobre gestión ambiental y producción. Durante todo el año se desarrolló un programa de formación destinado a las diferentes áreas municipales, organizado por la Dirección de Ambiente junto a la Dirección de Producción y Agrobioindustrias. El objetivo fue transmitir conocimientos y brindar herramientas para fortalecer el trabajo diario en temas vinculados al cuidado del ambiente y la gestión responsable de recursos.

image La capacitación incluyó talleres prácticos y espacios de intercambio Este proceso busca anticiparse a los desafíos actuales y ofrecer respuestas ágiles desde cada área. La capacitación incluyó talleres prácticos y espacios de intercambio que permitieron a los equipos incorporar nuevas estrategias para mejorar la gestión municipal.

Jésica Morales, empleada municipal de la Dirección de Inspección y participante de estas jornadas, compartió su experiencia destacando la relevancia de la formación: "Ha sido muy importante para nosotros poder hacer este curso y seguirnos capacitando para enfrentar el 2026", afirmó, en referencia a los cursos recibidos en residuos peligrosos, reciclaje y control de plagas y chinche del arce.

image Entre los contenidos abordados se dictaron talleres sobre reciclaje, abonos orgánicos, control de chinche arce, poda de arbolado público, legislación, reproducción vegetativa, injertos, sistemas de plantación, residuos peligrosos y control de plagas urbanas. Participaron delegaciones, áreas operativas y equipos técnicos de todo el departamento, consolidando un trabajo conjunto que refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la calidad de los servicios.

image Con estas acciones, se impulsa la formación continua como herramienta clave para innovar y construir una gestión municipal más eficiente, donde cada área aporta desde su rol al cuidado del ambiente y al desarrollo local.