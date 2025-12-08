8 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Desarrollo productivo

Tunuyán realizó la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales

Diecisiete elaboradores de Tunuyán presentaron sus muestras para un análisis integral y obtuvieron devoluciones personalizadas

Jornadas técnica de vinos en Tunuyán.

Jornadas técnica de vinos en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Agrobioindustria y Producción de la Municipalidad organizó la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales en el Centro de Congresos y Exposiciones. El encuentro estuvo destinado a pequeños productores inscriptos en esta categoría, con el objetivo de poner en valor la calidad de los vinos de la zona. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de crecimiento sostenido del enoturismo en el Valle de Uco.

Durante la jornada, 17 elaboradores locales de vino presentaron muestras de sus productos para una evaluación exhaustiva. Los vinos fueron sometidos a un análisis técnico, analítico y organoléptico por parte de un panel de especialistas. Posteriormente, cada participante recibió una devolución detallada, diseñada para fortalecer sus procesos productivos y mejorar la calidad final de sus elaboraciones.

Lee además
El Valle de Uco a 4 estaciones: un paraíso para el turismo todo el año
Escapada ideal

Turismo en el Valle de Uco: un paraíso que enamora todo el año
La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Pedro Villalba, Director de Producción y Agrobioindustria, destacó la gran convocatoria recibida: «La participación de especialistas de distintas instituciones y bodegas fue fundamental. Aportaron una mirada integral sobre la producción de vinos caseros y artesanales, destacando los aspectos técnicos y el inmenso valor cultural y turístico que estos productos representan para nuestra región y el Valle de Uco. Creemos firmemente en el potencial de nuestros pequeños productores y en cómo estos encuentros fortalecen su crecimiento y la identidad vitivinícola local» enfatizó.

Desarrollo de pequeños productores en Tunuyán

La mesa evaluadora estuvo conformada por reconocidos profesionales del ámbito enológico

  • José Luis Sampere, enólogo de amplia trayectoria en la zona.
  • Marcelo Boullard, con más de 30 años de experiencia en la industria vitivinícola regional.
  • Hugo Gaiotti, Profesor de la Cátedra de Enología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.
  • Valeria Molina, integrante del equipo de enología de la bodega Nunca Jamás.
  • Lic. Diamela Fredez, profesora de enología del IES Valle de Uco.

Este tipo de encuentros refuerza el compromiso de la Municipalidad de Tunuyán con el desarrollo de los pequeños productores, brindando espacios de capacitación y acompañamiento que permiten mejorar la competitividad y consolidar la identidad vitivinícola local. Con la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales, Tunuyán reafirma su rol como referente en la promoción del enoturismo y en la valorización de las producciones que nacen del esfuerzo y la pasión de sus elaboradores.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza recorrió clubes de Tunuyán, San Rafael y Alvear y entregó nuevos aportes deportivos

En el marco del aniversario de Tunuyán, inauguraron la ampliación del Boulevard Güemes

El "Paseo del Color" impulsó el arte local y atrajo a cientos de visitantes en Tunuyán

Tres escuelas de Tunuyán fueron reconocidas por liderar la recolección de plástico PET

Tupungato entregó certificados de idiomas a trabajadores del turismo

"Pinturas", la muestra que celebra la expresión artística en Guaymallén

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 explotó con más de 35 mil personas en su primera noche

La Fiesta de la Cerveza arrancó con todo en Godoy Cruz tras la reprogramación por lluvias

LO QUE SE LEE AHORA
la fiesta provincial de la cerveza 2025 exploto con mas de 35 mil personas en su primera noche
Una edición que promete romper récords

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 explotó con más de 35 mil personas en su primera noche

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes,
Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

Te Puede Interesar

Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: La misión está cumplida
Despedida

Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: "La misión está cumplida"

Por Sitio Andino Política
Negocios: qué se necesita para emprender en Mendoza mediante el sistema de franquicias
Ideas, comercios y acuerdos

Negocios: qué se necesita para emprender en Mendoza mediante el sistema de franquicias

Por Sofía Pons
Las redes sociales y canales digítales se han transformado en la mayor fuete de información
Estudio revelador

Redes sociales, IA y medios: las claves del nuevo ecosistema informativo de Argentina

Por Marcelo López Álvarez