Tunuyán realizó la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales

Jornadas técnica de vinos en Tunuyán.

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Agrobioindustria y Producción de la Municipalidad organizó la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales en el Centro de Congresos y Exposiciones. El encuentro estuvo destinado a pequeños productores inscriptos en esta categoría, con el objetivo de poner en valor la calidad de los vinos de la zona. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de crecimiento sostenido del enoturismo en el Valle de Uco.

Durante la jornada, 17 elaboradores locales de vino presentaron muestras de sus productos para una evaluación exhaustiva. Los vinos fueron sometidos a un análisis técnico, analítico y organoléptico por parte de un panel de especialistas. Posteriormente, cada participante recibió una devolución detallada, diseñada para fortalecer sus procesos productivos y mejorar la calidad final de sus elaboraciones.

Pedro Villalba, Director de Producción y Agrobioindustria, destacó la gran convocatoria recibida: «La participación de especialistas de distintas instituciones y bodegas fue fundamental. Aportaron una mirada integral sobre la producción de vinos caseros y artesanales, destacando los aspectos técnicos y el inmenso valor cultural y turístico que estos productos representan para nuestra región y el Valle de Uco. Creemos firmemente en el potencial de nuestros pequeños productores y en cómo estos encuentros fortalecen su crecimiento y la identidad vitivinícola local» enfatizó.

Desarrollo de pequeños productores en Tunuyán La mesa evaluadora estuvo conformada por reconocidos profesionales del ámbito enológico

José Luis Sampere, enólogo de amplia trayectoria en la zona.

Marcelo Boullard, con más de 30 años de experiencia en la industria vitivinícola regional.

Hugo Gaiotti, Profesor de la Cátedra de Enología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

Valeria Molina, integrante del equipo de enología de la bodega Nunca Jamás.

Lic. Diamela Fredez, profesora de enología del IES Valle de Uco. Este tipo de encuentros refuerza el compromiso de la Municipalidad de Tunuyán con el desarrollo de los pequeños productores, brindando espacios de capacitación y acompañamiento que permiten mejorar la competitividad y consolidar la identidad vitivinícola local. Con la VIII Jornada Técnica de Vinos Caseros y Artesanales, Tunuyán reafirma su rol como referente en la promoción del enoturismo y en la valorización de las producciones que nacen del esfuerzo y la pasión de sus elaboradores.

