Turismo en el Valle de Uco: un paraíso que enamora todo el año

El Valle de Uco a 4 estaciones: un paraíso para el turismo todo el año

Valle de Uco, Mendoza: guía completa de turismo y atractivos Sobre qué hace diferente al Valle de Uco y por qué es una opción ideal durante todo el año, Reynoso comentó: "Lo hace diferente el marco paisajístico que le da la cordillera de Los Andes. Está al pie de la cordillera frontal, que ofrece cumbres de 5.000 metros de altura, con nieves eternas y un bondadoso oasis integral en una forma espacial que permite su recorrido circular, con grandes plantaciones que enmarcan un paisaje agrícola excepcional".

Cordillera de Los Andes, Valle de Uco Al Valle de Uco lo distingue su marco paisajístico de la cordillera de Los Andes "Los atractivos más llamativos de esta región son los de la cordillera, entre los que se destacan el Volcán Tupungato, el área del Portillo Argentino Manzano-Piuquenes y la Laguna del Diamante. Luego están todos los culturales relacionados con estos espacios agroindustriales que, además de las bodegas, incluyen paisajes con particularidades como los del ajo, el orégano y los frutales, sobre todo en primavera. Además, hay una zona con abundante agua, lo que permite también el turismo de verano gracias a la cantidad de campings y lugares de recreación acuática", afirmó.

Laguna del Diamante Laguna del Diamante, un paraíso andino que deslumbra con su color y calma En cuanto a qué suele buscar el turista cuando visita el Valle de Uco, el Director de Desarrollo Turístico e Innovación de Mendoza dijo: "Por lo general, busca la cercanía con la población local, así como la paz y la ruralidad que ofrece un paisaje cuidado, limpio, prístino y una vida tranquila".

Arroyo de San Carlos El Valle de Uco tiene tranquilidad y paisajes naturales impecables Además, Marcelo Reynoso recomendó a todos los interesados en visitar la zona informarse previamente, para disfrutar de una experiencia completa y aprovechar al máximo los atractivos del destino, incluyendo sus actividades culturales, su excelente gastronomía y sitios emblemáticos como el Fuerte San Carlos y el Manzano Histórico. Manzano Histórico Manzano Histórico, un símbolo vivo de la historia y tradición de Mendoza En conclusión, el Valle de Uco se presenta como un destino ideal para los viajeros que buscan combinar naturaleza, cultura y tranquilidad.