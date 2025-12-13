13 de diciembre de 2025
Detienen a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas en Tunuyán

Durante la noche del viernes, la Policía detuvo a dos personas en Tunuyán por vender obleas de GNC y RTO falsificadas. Conocé todos los detalles del hecho.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la noche del viernes, cerca de las 22, la Policía detuvo a dos personas en la Terminal de Ómnibus de Tunuyán por comercializar obleas de GNC y RTO falsificadas. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber del caso.

Cómo la Policía desbarató la venta de obleas falsas en Tunuyán

Según fuentes policiales, alrededor de las 22, personal de seguridad realizó un procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Tunuyán en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos públicos.

Durante un operativo vinculado a delitos informáticos, los efectivos detectaron la venta de obleas de GNC y RTO a través de redes sociales. Como resultado, se secuestraron teléfonos celulares y varias obleas presuntamente apócrifas, y se aprehendió a dos personas mayores de edad: G.F.L. (femenino, 70) y C.G.C.B. (masculino, 29).

